開顱手術後擠痘會流水 醫：傷口異常趕緊就醫

一名27歲女護理師4年前因車禍做過開顱手術，近日擠痘傷口一直癒合不良、且隱約可以看到鈦合金，檢查發現因頭蓋骨曝露感染產生氣顱，且出現慢性硬膜下積水情形。醫師表示，若不及早治療可能變成嚴重腦膜炎，死亡率極高。女護理師術後恢復良好，非常感謝醫師採用不剃髮的方式，讓她能盡速重回職場生活。

長安醫院神經外科主任朱彥澤說，女護理師說先前在外院手術時，有1/3的頭蓋骨用鈦合金修復，但術後一直感覺左側頭部凹凸不平且疤痕很大，頭髮都無法掩蓋。有天手癢擠前額痘痘，一直有不明液體流出、無法癒合，傷口處還疑似可看到鈦合金頭蓋骨。

他說，經檢查，女護理師是因為擠痘後的傷口造成鈦合金頭蓋骨曝露、進而感染，經電腦斷層掃描發現左側額葉及頂葉曲出現慢性硬膜下積水及氣顱現象，且也出現自體頭蓋骨被吸收導致頭骨凹陷，需要盡早手術。並使用3D鈦合金塑形人工頭蓋骨將左側1/2頭蓋骨重新替換，再將兩邊頭蓋骨對齊及疤痕修整，讓疤痕變小了。

通常頭部手術99%都是要剃光頭髮，因考量女護理師年輕且想快點重回職場，所以手術採不剃髮的方式。朱彥澤說，雖然手術時間較一般手術多花一倍，但看到女護理師開心地一直照鏡子確認頭髮還在的樣子，就覺得很值得。

朱彥澤說，若之前有做過頭部外科手術，發現傷口無法癒合或出現異常，務必要盡早就醫檢查。