東半部南部有局部短暫雨 但發生大雨機率降低

中央氣象局表示，今日滯留鋒起自福建，向西延伸至廣西；今日台灣東半部及南部地區有局部短暫雨，但由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，因此解除大雨特報。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天天氣型態是乾、溼空氣交界面偏南，衛星影像一條對流雲帶，很大的弧形，被推到北緯10度附近，這個季節很少見，背後推力，就是舒力基颱風所處的一個大低壓區和北方槽線聯合起來的作用。

氣象局表示，東半部及南部有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫雨後多雲，澎湖、金門、馬祖為多雲，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢發生的機率。明(27日)日各地大多為多雲，僅東半部及南部地區有零星短暫雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生；今日中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風；明日金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。