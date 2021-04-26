快訊

從黃禍人種到金獎肯定？好萊塢「亞裔出頭」變形記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東半部南部有局部短暫雨 但發生大雨機率降低

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天天氣型態是乾、溼空氣交界面偏南，衛星影像一條對流雲帶，很大的弧形，被推到北緯10度附近，這個季節很少見，背後推力，就是舒力基颱風所處的一個大低壓區和北方槽線聯合起來的作用。截圖自鄭明典臉書。
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天天氣型態是乾、溼空氣交界面偏南，衛星影像一條對流雲帶，很大的弧形，被推到北緯10度附近，這個季節很少見，背後推力，就是舒力基颱風所處的一個大低壓區和北方槽線聯合起來的作用。截圖自鄭明典臉書。

中央氣象局表示，今日滯留鋒起自福建，向西延伸至廣西；今日台灣東半部及南部地區有局部短暫雨，但由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，因此解除大雨特報。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天天氣型態是乾、溼空氣交界面偏南，衛星影像一條對流雲帶，很大的弧形，被推到北緯10度附近，這個季節很少見，背後推力，就是舒力基颱風所處的一個大低壓區和北方槽線聯合起來的作用。

氣象局表示，東半部及南部有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫雨後多雲，澎湖、金門、馬祖為多雲，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢發生的機率。明(27日)日各地大多為多雲，僅東半部及南部地區有零星短暫雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生；今日中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風；明日金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣象局 天氣動態

延伸閱讀

天降甘霖！台南山區農民歡呼 梅嶺賞螢季遇雨將大爆發

期待午後對流 鄭明典：若頻率高是相對穩定可靠的水源

中南部山區有機會午後陣雨 一張圖看今起4天雨區分布

周日各地有雨 吳德榮：下周四鋒面過境明顯降雨

相關新聞

標線型人行道亂象 美意淪爭議

許多縣市廣設「標線型人行道」，但形式不一，有採綠鋪面、白標線加人行圖示，也有僅在柏油上畫白標線；六都中，除了台中市採用綠...

人行道畫設／白線？綠底？防撞桿？ 專家籲統一

針對現行標線型人行道畫設規範，專家、學者多認為，有必要盡快統一畫設形式以利辨識，也避免用路人搞混。但究竟要採綠底或柏油底...

一張圖看天氣！中南部本周有雨可稍緩水情 這天雨最多

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，今年第2號颱風蘇力基已於今日上午8時變為溫帶氣旋，隨著颱風減弱、遠離，中南部山區近...

你不知道的翡翠水庫冷知識 竟是保育類食蛇龜的養老聖地

翡翠水庫得天獨厚，除非氣候異常，否則冬夏都能迎接雨神入住，水源不缺；讓人意外的是，翡翠水庫集水區也是國內唯一的食蛇龜保護區，且保護區面積廣達1300公頃，相當於50座大安森林公園，無異是食蛇龜的快樂天堂。...

東半部南部有局部短暫雨 但發生大雨機率降低

中央氣象局表示，今日滯留鋒起自福建，向西延伸至廣西；今日台灣東半部及南部地區有局部短暫雨，但由於降雨趨於緩和，發生大雨的...

人行道畫設／路太窄硬畫 南投人行道 畫了又塗銷

南投縣政府二○一七年執行「道路人本環境計畫」，在南投市部分道路畫設綠色「標線型」人行道，不料因市區道路變窄、會車不易，車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。