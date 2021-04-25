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牛結節疹疫苗注射達77% 預計28日全國完成

聯合報 / 記者吳姿賢/台北即時報導
台灣本島首度發生牛結節疹疫情。圖／新北市動保處提供
台灣本島首度發生牛結節疹疫情。圖／新北市動保處提供

牛結節疹中央災害應變中心（應變中心）表示，今日各縣市牛結節疹疫苗注射再增4萬4755頭，總計全國完成注射1213場13萬2412頭，達成率約77%，其中增加嘉義市及高雄市已全數完成，目標於28日完成全國牛隻預防注射。

應變中心說明，為加速全國牛隻疫苗注射進度，除各縣市聘僱退休或執業獸醫師射及中央協調各大學獸醫系所師生協助執行此次牛結節疹疫苗注射外，養牛業者也務必配合所在地動物防疫機關執行相關防疫工作，方能於預定期程完成所有牛隻之疫苗注射，倘有養牛業者規避、妨礙或拒絕控制牛隻行動或提供其他必要之協助，最高可處15萬元罰鍰。

應變中心補充說明，環保署、交通部、桃機公司及港務公司為協助牛結節疹防疫繼第一次港埠消毒一周後，再次進行第二次全國13處航站、11處港口周邊環境之消毒工作，目前除澎湖外，其餘皆已完成相關場所消毒作業。

應變中心提醒，現階段除儘速完成所有牛隻疫苗注射外，養牛業者也必須持續加強場內生物安全，管制人車進出，維持場內清潔及加強消毒作業，並於場內吊掛捕蟲燈，放置黏蟲板及保持周邊環境整潔，降低及控制病媒密度，以防控本病發生，並應隨時關注牛隻健康狀況，遇有異常情形即向所在地動物防疫機關通報，以利啟動後續防疫處置，防堵疫情蔓延，共同維護產業安全。

疫苗 牛結節疹 獸醫師

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