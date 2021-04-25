一張圖看天氣！中南部本周有雨可稍緩水情 這天雨最多

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，今年第2號颱風蘇力基已於今日上午8時變為溫帶氣旋，隨著颱風減弱、遠離，中南部山區近日有開始有明顯的午後熱對流發展，對於水情不佳的地區來說，算是令人振奮的消息，尤其周四有鋒面通過，是本周雨勢最明顯的一天。

氣象局表示，預計未來一周天氣，周四前比較不穩定，山區午後持續有降雨的機率，尤其周三、周四鋒面接近並迅速通過台灣，預計中部以北、東半部及南部山區的降雨機率將明顯提高，不過由於鋒面通過的速度很快，對水情雖然不無小補，但離解旱應該還有一段距離。

氣象局說，周一至周二華南水氣漸少，東半部、南部偶陣雨，午後山區雷陣雨，中南部山區較大雨勢。周三鋒面接近水氣漸多，北部、東半部有局部雨，中南部山區也有午後雷陣雨。