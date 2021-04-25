快訊

印尼尋獲失蹤潛艦！艦身斷三截53人全數罹難

一張圖看天氣！中南部本周有雨 這天雨最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看天氣！中南部本周有雨可稍緩水情 這天雨最多

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今日華南雲雨區東移，各地都出現短暫雨勢。記者侯永全／攝影
今日華南雲雨區東移，各地都出現短暫雨勢。記者侯永全／攝影

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，今年第2號颱風蘇力基已於今日上午8時變為溫帶氣旋，隨著颱風減弱、遠離，中南部山區近日有開始有明顯的午後熱對流發展，對於水情不佳的地區來說，算是令人振奮的消息，尤其周四有鋒面通過，是本周雨勢最明顯的一天。

氣象局表示，預計未來一周天氣，周四前比較不穩定，山區午後持續有降雨的機率，尤其周三、周四鋒面接近並迅速通過台灣，預計中部以北、東半部及南部山區的降雨機率將明顯提高，不過由於鋒面通過的速度很快，對水情雖然不無小補，但離解旱應該還有一段距離。

氣象局說，周一至周二華南水氣漸少，東半部、南部偶陣雨，午後山區雷陣雨，中南部山區較大雨勢。周三鋒面接近水氣漸多，北部、東半部有局部雨，中南部山區也有午後雷陣雨。

氣象局說，周四時鋒面快速通過，中部以北、東半部、南部山區有短暫陣雨，是本周雨勢最明顯的一天，周五至下周日鋒面遠離，天氣轉趨晴朗穩定，只有東半部局部偶陣雨，注意日夜溫差。

未來一周天氣。圖／取自中央氣象局臉書粉絲團
未來一周天氣。圖／取自中央氣象局臉書粉絲團

氣象局 颱風

延伸閱讀

周一天氣好轉 周三、周四鋒面接近

熱對流發展 東半部及南部26日有局部較大雨勢

相關新聞

一張圖看天氣！中南部本周有雨可稍緩水情 這天雨最多

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，今年第2號颱風蘇力基已於今日上午8時變為溫帶氣旋，隨著颱風減弱、遠離，中南部山區近...

標線型人行道易遭違停占用 北市議員批成「市府提款機」？

許多縣市近年大量畫設標線型人行道，取代實體人行道，縮短施工時間與經費。但因缺乏實體阻隔，易遭違停占用，以去年為例，北市標線型人行道違規件數就有近5萬件，新北也有逾9千件，這還不包括未被檢舉的黑數，以及其他物品占用。部分縣市甚至可見成排違停車輛，彷彿當成停車場。

賴清德請AIT處長吃的鄒族風味餐 一桌3500網友敲碗：我也想吃

24日一早副總統賴清德帶著美國AIT台北辦事處處長儷英傑伉儷等多位駐華代表一行人走特富野步道，中午在達邦部落享用鄒族風味餐，由鄒族第二代年輕人楊志剛負責準備在地的鄒族風味餐，楊志剛透露賴清德等人很親切，他介紹以在地食材入菜時，貴賓們讚美直說：「好吃！」，有趣的是，賴清德享用的是親民的「鄒式分享宴」 ，一桌價格才3500元。

吃菜減肥竟脫皮指甲斷與停經 營養師：關鍵2點要做到

多吃蔬菜減肥本是好事，但蔬菜吃太多竟壞處多多。一名25歲女性激烈減肥，一天只吃1顆水煮蛋，其他時間只吃小黃瓜、狂啃紅蘿蔔...

影／國圖館長深耕童書數十年 獲幼兒文學獎最高殊榮

第33屆信誼幼兒文學獎今天頒獎，鄭萱婕創作的「公主一點點」、張雅鈴創作的「爸爸」、吳語緁創作的「盆栽先生」獲圖畫書創作獎...

台東施打牛結節疹疫苗 用吹箭、空氣槍射擊

新北市爆發牛結節疹病例，各縣市紛紛為牛隻施打疫苗，台東縣有近3000隻牛，目前已施打近半，預定最晚3天後完成。動物防疫所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。