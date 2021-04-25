健保永續醫界提解方 籲部分負擔回歸定率制

2021健保國是論壇今天登場，由醫界共商健保永續解方，會中建議健保部分負擔應回歸定率制，對未經轉診就醫、高浪費、高診次病人加重部分負擔，才能避免浪費、落實分級醫療。

福和會今天召開「2021健保國是論壇」，針對基層醫療永續發展、偏鄉醫師人力缺乏、醫學人才培育等議題進行討論。

民進黨立委、醫師公會全聯會理事長邱泰源會後表示，在基層醫療議題方面，醫界都認為台灣之所以能有今天的防疫成果，基層醫療功不可沒，基層診所多次主動通報、發現隱藏感染者，未來也是台灣防疫關鍵角色。

不過，邱泰源指出，近年大型醫療院所巧立名目開設子公司診所，爭搶基層醫療總額，已嚴重影響醫療生態，醫界呼籲政府單位修正相關法規，杜絕類似事件再次發生。

邱泰源說，除此之外，醫界專家也認為，全民健保為了行政方便，採行部分負擔定額制，對於降低醫療浪費與濫用沒有作用，應回歸健保法定率制規定，並符合健保法「分級醫療」精神，對於未經轉診就醫、高浪費、高診次病人，加重部分負擔，另編預算保障弱勢民眾就醫權益。

在偏鄉長期醫事人才缺乏方面，邱泰源指出，以國際上的醫師人口比例來看，台灣的醫事人力已經達標，卻因分布不均，導致偏鄉醫師人力缺乏，主要是在現行健保制度下，醫院必須衝高看診量才能生存下來，偏鄉人口少、醫療院所必定因虧損而消失，醫界建議應擬定偏鄉津貼、賦稅減免等完善配套措施，改善工作環境，才能讓有理想的醫師持續留在偏鄉服務。

邱泰源也表示，台灣面臨少子化趨勢，訓練醫師數量應提前規劃，尤其醫學教育相當專業複雜，需要經過漫長時間培養並經歷大量各科別專業師資的指導，若盲目擴張醫學生招生，必然發生師資不足、教育訓練不佳的情況，呼籲政府正視、儘早因應。