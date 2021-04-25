快訊

台海若有突發狀況 傳日政府已討論自衛隊法律運用

健保永續醫界提解方 籲部分負擔回歸定率制

中央社 / 台北25日電

2021健保國是論壇今天登場，由醫界共商健保永續解方，會中建議健保部分負擔應回歸定率制，對未經轉診就醫、高浪費、高診次病人加重部分負擔，才能避免浪費、落實分級醫療。

福和會今天召開「2021健保國是論壇」，針對基層醫療永續發展、偏鄉醫師人力缺乏、醫學人才培育等議題進行討論。

民進黨立委、醫師公會全聯會理事長邱泰源會後表示，在基層醫療議題方面，醫界都認為台灣之所以能有今天的防疫成果，基層醫療功不可沒，基層診所多次主動通報、發現隱藏感染者，未來也是台灣防疫關鍵角色。

不過，邱泰源指出，近年大型醫療院所巧立名目開設子公司診所，爭搶基層醫療總額，已嚴重影響醫療生態，醫界呼籲政府單位修正相關法規，杜絕類似事件再次發生。

邱泰源說，除此之外，醫界專家也認為，全民健保為了行政方便，採行部分負擔定額制，對於降低醫療浪費與濫用沒有作用，應回歸健保法定率制規定，並符合健保法「分級醫療」精神，對於未經轉診就醫、高浪費、高診次病人，加重部分負擔，另編預算保障弱勢民眾就醫權益。

在偏鄉長期醫事人才缺乏方面，邱泰源指出，以國際上的醫師人口比例來看，台灣的醫事人力已經達標，卻因分布不均，導致偏鄉醫師人力缺乏，主要是在現行健保制度下，醫院必須衝高看診量才能生存下來，偏鄉人口少、醫療院所必定因虧損而消失，醫界建議應擬定偏鄉津貼、賦稅減免等完善配套措施，改善工作環境，才能讓有理想的醫師持續留在偏鄉服務。

邱泰源也表示，台灣面臨少子化趨勢，訓練醫師數量應提前規劃，尤其醫學教育相當專業複雜，需要經過漫長時間培養並經歷大量各科別專業師資的指導，若盲目擴張醫學生招生，必然發生師資不足、教育訓練不佳的情況，呼籲政府正視、儘早因應。

健保 偏鄉 醫師

延伸閱讀

副總統賴清德提健保三挑戰 醫批太過廉價

健保大數據／骨盆腔發炎為何多集中在三、四十歲階段？

為健保永續 賴清德：健保應納入健康促進制度

元氣大數據1／骨盆腔發炎 每年有近百萬女性就醫

相關新聞

熱對流發展 東半部及南部26日有局部較大雨勢

中央氣象局說，今天降雨集中在東部、台南與屏東山區；預估明天東半部及南部山區有熱對流短暫雨，有局部較大雨勢；預計29日鋒面...

賴清德請AIT處長吃的鄒族風味餐 一桌3500網友敲碗：我也想吃

24日一早副總統賴清德帶著美國AIT台北辦事處處長儷英傑伉儷等多位駐華代表一行人走特富野步道，中午在達邦部落享用鄒族風味餐，由鄒族第二代年輕人楊志剛負責準備在地的鄒族風味餐，楊志剛透露賴清德等人很親切，他介紹以在地食材入菜時，貴賓們讚美直說：「好吃！」，有趣的是，賴清德享用的是親民的「鄒式分享宴」 ，一桌價格才3500元。

吃菜減肥竟脫皮指甲斷與停經 營養師：關鍵2點要做到

多吃蔬菜減肥本是好事，但蔬菜吃太多竟壞處多多。一名25歲女性激烈減肥，一天只吃1顆水煮蛋，其他時間只吃小黃瓜、狂啃紅蘿蔔...

影／國圖館長深耕童書數十年 獲幼兒文學獎最高殊榮

第33屆信誼幼兒文學獎今天頒獎，鄭萱婕創作的「公主一點點」、張雅鈴創作的「爸爸」、吳語緁創作的「盆栽先生」獲圖畫書創作獎...

台東施打牛結節疹疫苗 用吹箭、空氣槍射擊

新北市爆發牛結節疹病例，各縣市紛紛為牛隻施打疫苗，台東縣有近3000隻牛，目前已施打近半，預定最晚3天後完成。動物防疫所...

預防中年癡呆症 睡眠充足是關鍵

中年人睡眠不足六小時，罹患癡呆症的機率恐增加。英國研究發現，雖然癡呆症形成原因有年齡、遺傳基因等不可控因素，但60歲以前維持足夠的睡眠可以有效減少罹患癡呆症的機會。專家建議，睡眠至少要六小時且睡眠品質要好，才能有效讓身體徹底休息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。