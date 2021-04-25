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副總統賴清德提健保三挑戰 醫批太過廉價

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
史書華認為，現行健保體制下，醫護往往成為被犧牲者。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
史書華認為，現行健保體制下，醫護往往成為被犧牲者。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

對於台灣目前的健保制度，副總統賴清德說，收支失衡、人口老化及新醫療科技引入已成為三大挑戰，但健保所累積的患者資料將能在未來協助智慧醫療發展。但醫界認為，目前的健保規範使醫療人員失去定價權、嚴重低估醫護專業，提供高規格醫療全憑醫生的醫德，並造成醫護人員過勞悲劇頻傳。

健保三挑戰

賴清德於25日上午出席福和會「2021健保國是論壇」，指出人口結構轉為高齡化社會，慢性病、癌症等問題也會隨之增加，其中所包含的健保給付項目負擔也會加重，雖目前積極透過遠距醫療及跨域用藥等改革進行節流，健保費率提高也在討論中，但根本之道仍在於「預防鼓勵」制度，讓民眾加入健保、永續經營。

此外，關於健保實施多年來所累積的患者資料，賴清德認為，這些資料將能有效的幫助未來的醫療發展、促進精準醫療，並應用於智慧醫療，更相信未來的醫療能夠進展到從細胞尋找病因的技術程度。

醫界批「最廉價，最高級」

然而，民進黨立委江永昌表示，現在的健保是「巧婦難為無米之炊」，入不敷出的狀況令人擔憂；陽交大附設醫院教授周穎政則提到，全世界都在面臨快速增加的醫療支出，但台灣民眾的經常性醫療支出在近幾年幾乎毫無成長。

牙醫師兼台灣植牙醫學會理事史書華也重申，台灣醫療的高品質、低價格完全建立在嚴重低估醫生專業的前提下，造成醫療專業同酬不同工、院所及病人濫用健保、醫德綁架、人員過勞以及節流亂象叢生的悲劇，並建議健保比照一般商業保險制度，讓民眾「先自費、後請領」，減少濫用的情況。

偏鄉醫療人力缺

關於健保對於偏鄉醫療的效用，民進黨立委陳瑩說，目前健保是以人口參數進行醫療資源分配，台東因為地廣人稀，分配到的醫療資源更是稀少，雖健保在東部地區配給的點值較高，但這點差異並不足以把醫師留在偏鄉。

陳瑩進一步解釋，醫療資源缺乏一直是偏鄉的痛，雖說政府在偏鄉投入其他相關醫療資源及遠距醫療，但偏鄉繳的是一樣的健保費用，卻無法享受與都市同樣方便的醫療，換句話說，台東與台北人口相近，但面積是台北的十倍，因此台東在健保分配到的醫療資源就只有台北的十分之一而已。

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