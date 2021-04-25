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工人闖鐵軌台鐵重罰廠商列黑名單 廠商：施工前有通報

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
承包商工人擅闖鐵軌被太魯閣號列車撞傷，廠商挨重罰，被台鐵解約並列入黑名單。 圖／翻攝自武塔火車站監視器
承包商工人擅闖鐵軌被太魯閣號列車撞傷，廠商挨重罰，被台鐵解約並列入黑名單。 圖／翻攝自武塔火車站監視器

宜蘭武塔火車站昨天發生台鐵包商工人闖鐵軌被撞成傷，台鐵除重罰廠商外，台鐵局長杜微今表示，終止與該廠商合約，列入黑名單。虹暘營造公司強調，他們有依照規定事先通報施工，當時台鐵保修人員與廠商正進行進場施工安全APP確認時，工人跑下去鐵軌撿東西而釀禍。

被列車撞擊的王姓工人無生命危險，目前住院治療，事發後，承攬工程的虹暘營造公司主管曾去醫院想要解這名工人為何跑下鐵軌？對方說是想要下去月台撿東西。虹暘營造公司表示，這起意外雖然是員工私下闖入鐵軌所造成，但仍屬於公司要承擔的責任，會配合台鐵依照合約規定裁罰，未來他們也會更加注意員工安全教育。

台東開往樹林的太魯閣號405次，昨天上午8點32分行經宜蘭縣武塔火車站時，施作月台工程的王姓工人從第二月台跨越鐵軌跑到第一月台，折返時被列車撞飛倒地，台鐵立即下令停工，依工程採購規定重罰30萬元，廠商靜候接受調查。

台鐵局長杜微今天說，負責辦理月台加高工程的虹暘營造公司沒有按照施工程序、也沒有對員工給予應有管制，讓員工任意侵入軌道，情節重大，台鐵終止該廠商合約，今後列入黑名單。

針對台鐵火速重罰，廠商更被說是假日偷施工。虹暘營造公司表示，他們假日施工有向台鐵通報，其實台鐵對廠商嚴謹要求，下周要施工的話，這周必須向台報備，台鐵同意後派保修人員。他們昨天周六施工是有報備，當天可進場施作，不過在進場前要完成勤前教育APP，8點半正與台鐵保修人員確定進場安全APP時，工人就自己跑下去。

據了解，正常施工程序是台鐵派一名保修員、營造公司派兩名瞭望員在前後方月台監控、在火車站看火車行車監控盤；昨天8點30分，月台上勞安三表簽到確認並進行勤前教育，然後再拍照上傳交通部施工安全即時管理系統，不料王姓工人簽完到，還未做勤前教育就擅行離開跑下鐵軌。

從公司人員Line通訊上的通話紀錄可以證明，周一到周六早上辦理保修，所以昨天周六施工是有報備通知，一般施工時間大約在8點50分。此案刑法部分，已交由鐵路警察花蓮分局和平派出所展開調查。

月台上勞安三表簽到確認並進行勤前教育，然後再拍照上傳交通部施工安全即時管理系統，不料王姓工人簽完到，還未做勤前教育就跑下去鐵軌。圖／讀者提供
月台上勞安三表簽到確認並進行勤前教育，然後再拍照上傳交通部施工安全即時管理系統，不料王姓工人簽完到，還未做勤前教育就跑下去鐵軌。圖／讀者提供
從通話紀錄顯示，承包廠商有事前通報要周六要進場施工。記者戴永華／翻攝
從通話紀錄顯示，承包廠商有事前通報要周六要進場施工。記者戴永華／翻攝

台鐵 工安 火車站

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