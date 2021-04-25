影／國圖館長深耕童書數十年 獲幼兒文學獎最高殊榮

第33屆信誼幼兒文學獎今天頒獎，鄭萱婕創作的「公主一點點」、張雅鈴創作的「爸爸」、吳語緁創作的「盆栽先生」獲圖畫書創作獎佳作，首獎從缺。今天另頒發最高殊榮「特別貢獻獎」給國家圖書館館長曾淑賢。

信誼基金會董事長張杏如表示，曾淑賢博士論文就是「兒童圖書館線上公用目錄系統功能及介面設計之研究」，她從基層做起，一路走來最兒童閱讀的支持和推廣始終如一，現在即使身為國家最高圖書館館長，也從沒忘記「兒童閱讀興趣和能力的培養」是圖書館最基本的奠基工程。

圖書作品部分，信誼表示今年共收到325件投稿作品，圖畫書創作113件、文字創作212件。這屆作品在圖畫書形式表現上更完整，繪畫技法和主題也都有創新。最後勝出的三件圖畫書創作和兩件文字創作，評審都決定給予佳作肯定，首獎則從缺，期勉創作者更加精進。

信誼介紹得獎作品，佳作得主鄭萱婕創作「公主一點點」，描述一名公主只會用「一點點」來描述多寡、長短、冷暖、快慢，她為了與男朋友準時約會，在校長的幫助下，終於學會怎麼把握時間，並能把計量說清楚。此作品不只情節有起承轉合，也融入度量衡知識。

張雅鈴創作的「爸爸」獲佳作，她表示自己第九度參賽終於獲獎，這本書出自她的童年經驗，小時候考不好擔心被爸爸罵，拖到睡覺前最後一刻才把考試卷拿出來給爸爸簽名，不過爸爸總是只說「再加油！」