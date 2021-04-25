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台東施打牛結節疹疫苗 用吹箭、空氣槍射擊

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
牛隻示意圖。台南市動保處提供
牛隻示意圖。台南市動保處提供

新北市爆發牛結節疹病例，各縣市紛紛為牛隻施打疫苗台東縣有近3000隻牛，目前已施打近半，預定最晚3天後完成。動物防疫所長黎煥棠說，牛的體型龐大，打疫苗沒那麼容易，都以吹箭或空氣槍射擊完成。

黎煥棠說，台東縣內比較大的牧場如初鹿牧場、種高級車繁殖場都有獸醫，已經自行施打；但縣內零星分散的小牧場很多，疫苗施打最大的問題是路程，牛又不會養在市區，往往要開車到山區協助民眾打疫苗，進度很難加快。

他說，牛的體型大，小牛都很難抓住，所以吹箭是很好的注射工具；近年又增加空氣槍注射，在5、6公尺內都可以輕易接種，也能避免驅趕或補抓浪費的時間和可能發生的危險。

卑南鄉林姓飼主說，他家養了12頭牛，其實平日沒有開放，應該沒什麼問題，但配合政府政策依然跟著接種，等於是換來安心。不過台東的小牧場很分散，防疫所表示每天可以施打的家數有限，只能一區區協調，到某一場時，附近的牧場也都盡量排定施打，節省時間。

牧場 疫苗 台東 牛結節疹 新北

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