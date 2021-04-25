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預防中年癡呆症 睡眠充足是關鍵

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
睡眠品質影響罹患癡呆症的風險。（Photo from網路截圖）
睡眠品質影響罹患癡呆症的風險。（Photo from網路截圖）

中年人睡眠不足六小時，罹患癡呆症的機率恐增加。英國研究發現，雖然癡呆症形成原因有年齡、遺傳基因等不可控因素，但60歲以前維持足夠的睡眠可以有效減少罹患癡呆症的機會。專家建議，睡眠至少要六小時且睡眠品質要好，才能有效讓身體徹底休息。

睡眠可助清除毒素

hiffpost報導，這項大型研究追蹤了英國8000名參與者，並追蹤了參與者25年以來的睡眠記錄，結果顯示，中年人若每日睡眠少於六小時，其罹患癡呆症的風險比睡七小時以上的人多出30%。

睡眠障礙專家斯蒂芬妮·斯塔爾表示，這項新研究不是第一個將睡眠量和癡呆症聯繫起來的研究，但是規模十分浩大，頗具參考性。

睡眠不足造成癡呆症罹患機率增加的原因，研究團隊有幾項推測，其中一個理論認為，在睡眠期間，大腦可以清除毒素，包括β-澱粉樣蛋白（造成癡呆症的關鍵物質）等。此外，睡眠有益於鞏固記憶，而睡眠中斷會導致動脈堵塞，包括大腦中的動脈。

養成好習慣不嫌晚

自然通訊報導，雖然睡眠和癡呆症之間的連結有待進一步研究，但追求更高品質的睡眠確實沒有壞處。根據美國CDC建議，年齡在18至60歲之間的成年人每晚應睡7小時或更長時間，61至64歲的成年人應睡7到9個小時，而65歲以上的人則應睡滿7或8個小時。

為了維持睡眠品質，避免睡眠中斷，專家建議應避免在睡前飲酒、喝咖啡，也盡可能在睡前不要使用3C產品。若要藉著運動改善睡眠品質，最好在上午或者下午進行較劇烈的運動（如有氧運動），睡前則應進行舒緩的伸展，太過劇烈反而會讓精神亢奮而睡不著。

斯塔爾還建議，即使年輕時因為工作性質或者不得已的原因睡眠不足，但改變習慣，養成好的睡眠品質永遠不嫌晚，尤其強烈建議50、60歲以上等退休人口較多的年齡段，應把握時間好好睡覺。

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