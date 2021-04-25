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影／台南七股外海出現「水龍捲」奇景 遊客：賺到了

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南七股外海出現「水龍捲」奇景。圖／林明德提供
台南七股外海出現「水龍捲」奇景。圖／林明德提供

台南七股膠筏載客業者林明德，今天上午在七股潟湖外海發現罕見「水龍捲」奇景，當時船上遊客也目睹，對此嘖嘖稱奇。

林明德的女兒林雅慧轉述說，父親今天上午約11點多如往常載送遊客從龍山漁港出發，要前往七股網仔寮汕。途中經過七股潟湖西側外海，發現遠方數公里外有少見的「水龍捲」，林及多名遊客利用手機錄下約1分鐘奇景，船上遊客看到遠方這一幕，直說很難得，「賺到了」。

根據中央氣象局說法，龍捲風是一種小範圍的氣旋風暴，由一個形似漏斗或象鼻的空氣柱自積雨雲底部往下伸展，當此空氣柱向下接觸到陸地時稱為陸龍捲，接觸到海面則稱為水龍捲。

水龍捲伸到海面時，能吸起高大水柱，是一種破壞力極強小尺度天氣系統，其產生有3個條件，一是空氣高溫、高濕，二是要有旺盛積雨雲，三是上升氣流和下沉氣流間較大切變氣流。

奇景 氣象局 高溫

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