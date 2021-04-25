LG衣物護理三大明星商品快閃信義區 購機滿額送掛燙機、5G手機

後疫情時代以「健康為導向」的居家生活標準較以往明顯提高，如何正確居家護理衣物更是提升健康生活品質關鍵。台灣LG於今日晚間9點前於信義香堤大道廣場舉辦限時快閃「LG全方位衣物護理專家衣日溫室」，以健康守護、全方位解決、安全至上及智慧便利為訴求，首度集結台灣LG電子三大人氣衣物護理產品：TWINWash雙能洗洗衣機、免曬衣乾衣機、Styler蒸氣電子衣櫥，並於快閃活動期間祭出母親節暖心6重好禮，消費滿額最高還可獲得LG Velvet 5G手機及LG K42四鏡頭手機各乙台。

台灣LG電子董事長宋益煥表示：「LG觀察到民眾的居家衛生意識、健康生活的需求與日俱增，因此台灣LG全力布局『全方位衣物護理專家』產品線，成為民眾進家門後的第一道防線，更全面性、有效率地將全家人衣物洗、乾、護各式外出衣服包包、居家寢具及織品，一站式完成護理提供消費者更健康、便利、安全的生活。」

消費者凡於信義香堤大道廣場「全方位衣物護理專家衣日溫室」現場打卡、填寫問卷，並體驗Styler蒸氣電子衣櫥及敲敲看門中門冰箱，現場即贈精美好禮，再抽限量市價2,960元的TOFFY電烤盤。現場註冊LG.com會員送NT$1000官方商城購物金及全家咖啡卷乙張。現場凡購置TWINWash雙能洗洗衣機、滾筒洗衣機、免曬衣乾衣機、Styler蒸氣電子衣櫥、敲敲看門中門冰箱，消費滿10萬元（含），即贈TWINBIRD美型掛燙機乙台（限量50組）。