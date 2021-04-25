快訊

陳時中指華航案非部桃翻版 有3處不同

早上人工增雨下午大雨 十幾分鐘紓解旱象有限

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LG衣物護理三大明星商品快閃信義區 購機滿額送掛燙機、5G手機

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LG將病菌可視化，宣導以LG全方位衣物護理專家去除衣服上所有看不見的病菌，為民眾守護健康。圖／台灣LG電子提供
LG將病菌可視化，宣導以LG全方位衣物護理專家去除衣服上所有看不見的病菌，為民眾守護健康。圖／台灣LG電子提供

後疫情時代以「健康為導向」的居家生活標準較以往明顯提高，如何正確居家護理衣物更是提升健康生活品質關鍵。台灣LG於今日晚間9點前於信義香堤大道廣場舉辦限時快閃「LG全方位衣物護理專家衣日溫室」，以健康守護、全方位解決、安全至上及智慧便利為訴求，首度集結台灣LG電子三大人氣衣物護理產品：TWINWash雙能洗洗衣機、免曬衣乾衣機、Styler蒸氣電子衣櫥，並於快閃活動期間祭出母親節暖心6重好禮，消費滿額最高還可獲得LG Velvet 5G手機及LG K42四鏡頭手機各乙台。

台灣LG電子董事長宋益煥表示：「LG觀察到民眾的居家衛生意識、健康生活的需求與日俱增，因此台灣LG全力布局『全方位衣物護理專家』產品線，成為民眾進家門後的第一道防線，更全面性、有效率地將全家人衣物洗、乾、護各式外出衣服包包、居家寢具及織品，一站式完成護理提供消費者更健康、便利、安全的生活。」

消費者凡於信義香堤大道廣場「全方位衣物護理專家衣日溫室」現場打卡、填寫問卷，並體驗Styler蒸氣電子衣櫥及敲敲看門中門冰箱，現場即贈精美好禮，再抽限量市價2,960元的TOFFY電烤盤。現場註冊LG.com會員送NT$1000官方商城購物金及全家咖啡卷乙張。現場凡購置TWINWash雙能洗洗衣機、滾筒洗衣機、免曬衣乾衣機、Styler蒸氣電子衣櫥、敲敲看門中門冰箱，消費滿10萬元（含），即贈TWINBIRD美型掛燙機乙台（限量50組）。

另外，全台通路亦針對「全方位衣物護理專家」三大熱銷產品推出專屬優惠方案，凡購置TWINWash雙能洗洗衣機、免曬衣乾衣機或Styler蒸氣電子衣櫥指定機型即贈好禮，最高有機會獲得萬元寬庭寢具組或全家禮物卡。即日起至6月30日前買Styler蒸氣電子衣櫥即享有30天試用，不滿意全額退費。即日起至4月30日前消費LG全系列指定型號家電，滿額就送LG Velvet 5G手機及K42四鏡頭手機各乙台。

LG於信義香堤大道廣場舉辦「全方位衣物護理專家衣日溫室」，現場產品都可提供民眾體驗，大幅增加與消費者的互動性。圖／台灣LG電子提供
LG於信義香堤大道廣場舉辦「全方位衣物護理專家衣日溫室」，現場產品都可提供民眾體驗，大幅增加與消費者的互動性。圖／台灣LG電子提供
LG於信義香堤大道廣場舉辦「全方位衣物護理專家衣日溫室」，展示 LG Styler 蒸氣電子衣櫥、TWINWash™雙能洗洗衣機以及免曬衣乾衣機。圖／台灣LG電子提供
LG於信義香堤大道廣場舉辦「全方位衣物護理專家衣日溫室」，展示 LG Styler 蒸氣電子衣櫥、TWINWash™雙能洗洗衣機以及免曬衣乾衣機。圖／台灣LG電子提供
台灣LG全力布局「全方位衣物護理專家」產品線，產品具備殺菌除螨功能，成為民眾回家後第一道防線，將全家人衣物、各式外出衣服包包、居家寢具及織品，一站式完成護理。圖／台灣LG電子提供
台灣LG全力布局「全方位衣物護理專家」產品線，產品具備殺菌除螨功能，成為民眾回家後第一道防線，將全家人衣物、各式外出衣服包包、居家寢具及織品，一站式完成護理。圖／台灣LG電子提供

冰箱 快閃

延伸閱讀

急診要求住院遭拒嗆「Ｘ你娘機Ｘ護士」 女遭判拘20日

她不爽男友家人要他出2萬買洗衣機 網友：使用者付費很難？

三創自營品牌進軍信義區 拚半年內損平

醫療媽祖進員林駐宏仁醫院 開放參拜

相關新聞

北捷造中捷工程費省30億 柯文哲：完全符合我個人風格

台中捷運綠線今天中午正式通車，台北捷運2008年接受交通部委託，負責中捷建造工程。台北市長柯文哲說，總經費共約593.3...

燦爛花海已開2成！8000坪「高家繡球花田」開園了

一年一度的「繡球花季」即將起跑，全台各地勢必也將掀起一波色彩繽紛的打卡熱潮。位於陽明山與萬里，總共有3個園區的人氣花海景...

高雄、台南、屏東大雨特報！ 易有短時強降雨

中央氣象局今天下午1時發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台南地區及高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。

全台超過9成民眾曾被體罰 人本籲提升兒權、不打小孩

2019年1到6月，全台通報須介入的受虐兒童共6539人，每月逾1100位孩子受虐待，兒福聯盟公布數據並指，有超過9成民...

中南部水庫可望有三波進帳 氣象局：但解旱仍要靠梅雨

中央氣象局今天表示，未來幾天中南部受午後熱對流影響可望出現降雨，加上今明兩天華南雲雨區、周四鋒面通過帶來水氣，可期待中南...

嘉義雲林地震芮氏規模3.3 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，今天下午2時26分發生芮氏規模3.3地震，地震深度12.5公里，震央位於嘉義縣政府北方4.0公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。