花蓮17間家托長照 1人顧4長者享「VIP」服務

台灣邁入高齡化社會，長照更顯重要。花蓮縣政府委託門諾醫院，進行「家庭托顧服務輔導團實施計畫」，目前全縣有17間家托，由照服員在家提供服務。持有丙級照服員證照的林志偉表示，家裡共照顧4名長者及身心障礙者，「每個人都能獲得VIP的服務」，最長有12小時照護，讓子女放心。

門諾醫院指出，「家庭托顧」服務是社區老人的托老所，是以「家」的概念出發的社區型服務模式，由受過訓練的家庭照顧者、照服員提供服務，開放自己的家庭與其他人共享，除照顧家人外，同時照顧社區中其他長輩或身障者，護理師不定時拜訪，提供專業諮詢，是一種家庭小規模的支持性服務模式。

在新城鄉嘉里村提供家庭托顧服務的林志偉說，結束軍職生涯後，看到母親在醫院照顧長者，決定投入長照服務，至今已有7年，具備的條件大致上有照服員受訓500小時、持有相關照服員證照等。1名家庭托顧者可照顧4人，雖然不像日間長照中心收2、30個人，不過這4個長輩和身心障礙者可得到更無微不至的照護，「每個人都是VIP」，更貼近長者的需求。

「照顧長輩需要耐心、關心！」林志偉說，有次為失智的阿公綁鞋帶被打，還好是打在自己身上沒有受傷。家裡1樓設置4張床、復健區等，提供長輩和身心障礙者使用，可照顧10至12小時，妻子也一起投入。以自家為例，服務4人每月收入可達10幾萬元，低收入戶、中低收入戶都有減免優惠。