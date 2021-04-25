緊緊緊 守護高雄牛快打部隊出動 2天半完成注射任務

高雄市農業局動保處團隊展現高效率，只花2天半時間，便完成9127頭牛隻牛結節疹預防注射。動保處表示，此次疫苗施打任務共動用110人次防疫人力，在縝密的前置規畫與團隊合作下，從疫苗到位到完成63處牛場施打疫苗，整個過程僅花2天半。動保處長葉坤松強調，在最短時間內打完牛結節疹疫苗，是保護產業的重要一步。

日前新北市確診本島首例牛結節疹後，高雄市長陳其邁指示動保處要配合中央以最快速度完成全面疫苗施打保護高雄牛，葉坤松說，感謝高雄縣市獸醫師公會、民間獸醫師支援，及養牛業者積極配合，才能順利完成牛結節疹預防注射工作。

葉坤松表示，4月23日中午取得疫苗後，市府公務獸醫師和民間執業獸醫師組成的疫苗注射隊立即依計畫，先乳牛場再肉役牛場，兵分多路作業。

每一處養牛場狀況不同，挑戰也不一樣。乳牛場的泌乳牛可以配合餵飼時間用柵欄暫時保定，相對好打；還在喝奶的小小牛要獸醫師們想辦法「鑽」進欄舍施打；在運動場活動的女牛則要靠獸醫師靈活肢體反應來注射。為肉牛注射挑戰最大，即使有畜主在旁協助，牛隻仍會好動奔跑或主動出擊，這時獸醫師就得依地形做判斷，改採延長注射桿和牛鬥智，或直接祭出吹箭「各個擊破」。