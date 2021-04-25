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影／因應旱災損農　陳吉仲：現金救助已逾4億元

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
農委會主委陳吉仲今到南投縣行銷台灣鳳梨。記者賴香珊／攝影
農委會主委陳吉仲今到南投縣行銷台灣鳳梨。記者賴香珊／攝影

中南部水情持續惡化，國內逾半水庫蓄水率亮紅燈，也影響農業灌溉及農作物生長，針對旱災損農，行政院農委會主委陳吉仲說，去年就針對乾旱超前部署調度停灌，天然災害現金救助也已逾4億元，後續會持續因應旱象帶來的影響。

為促銷國產鳳梨，農委會陳吉仲今到南投縣南草屯鎮寶島時代參加「2021愛台灣挺農民－一起吃鳳梨」大型鳳梨促銷活動，為台灣鳳梨宣傳，還上台叫賣拚愛心認購，會後則針對國內旱象影響農業，甚至損農，中央有何因應做出說明。

陳吉仲說，面對乾旱問題，中央從去年就開始超前部署，除了有些地區因應水資源調度停灌以外，甚至已經啟動130場以上講習，教育並希望農民在遇到沒有雨水、乾旱的時候怎麼減少損失，整個天然災害現金救助目前則已超過4億元。

而他很感謝南投縣政府幫忙，配合農委會勘查茶葉、青梅、竹筍等損失，農委會除立即辦理天然災害現金救助，讓農民減少損失，並呼籲要加入農業保險，另提供每戶農民40萬元興建滴灌、蓄水池等設備，中央會持續因應乾旱帶來的影響。

農民 農委會 鳳梨

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