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燦爛花海已開2成！8000坪「高家繡球花田」開園了

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
繡球花依照土地酸鹼值不同，而會產生多變的顏色（非今年照片）。圖／取自高家繡球花田粉絲頁
繡球花依照土地酸鹼值不同，而會產生多變的顏色（非今年照片）。圖／取自高家繡球花田粉絲頁

一年一度的「繡球花季」即將起跑，全台各地勢必也將掀起一波色彩繽紛的打卡熱潮。位於陽明山萬里，總共有3個園區的人氣花海景點「高家繡球花田」已於官方臉書宣佈，其中最大的「萬里園區」已正式營業，估計5月中旬盛開。另外首屆的「桃園繡球花季」也將於5月8日起登場。

球體外觀飽滿、色澤多變的繡球花，一直是許多民眾喜愛的花種，盛開期間更是吸引眾多網美拍攝打卡美照。位於陽明山的高家繡球花田，標榜是北台灣最大的繡球花田，除了有水車寮、水尾園區之外，自2020年起，還在萬里設有佔地8,000坪的萬里園區，讓民眾更好逛更好拍，亦吸引許多新人佳偶前來拍攝婚紗照。根據官方粉絲團宣佈，高家繡球花田的萬里園區，甫已於4月24日率先開始營業，目前繡球花也已經開了2成。根據日前資料，估計盛開期會落在5月10日至6月20日期間。

近年積極發展花卉產業的桃園市，自5月8日起，將於復興區的台七桃花源休閒農業區舉行首屆的「桃園繡球花季」活動，為期共43天。現場將會設有高達3.5公尺、長11公尺的大型裝置藝術，同時並安排多樣化的活動，讓民眾享受山林賞花的魅力。同時周圍各農場也會推出一系列節目，適合安排一日小旅遊。

高家繡球花田是北台灣知名的繡球花賞花景點（非今年照片）。圖／取自高家繡球花田粉絲頁
高家繡球花田是北台灣知名的繡球花賞花景點（非今年照片）。圖／取自高家繡球花田粉絲頁

萬里 花田 陽明山

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