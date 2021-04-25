燦爛花海已開2成！8000坪「高家繡球花田」開園了

一年一度的「繡球花季」即將起跑，全台各地勢必也將掀起一波色彩繽紛的打卡熱潮。位於陽明山與萬里，總共有3個園區的人氣花海景點「高家繡球花田」已於官方臉書宣佈，其中最大的「萬里園區」已正式營業，估計5月中旬盛開。另外首屆的「桃園繡球花季」也將於5月8日起登場。

球體外觀飽滿、色澤多變的繡球花，一直是許多民眾喜愛的花種，盛開期間更是吸引眾多網美拍攝打卡美照。位於陽明山的高家繡球花田，標榜是北台灣最大的繡球花田，除了有水車寮、水尾園區之外，自2020年起，還在萬里設有佔地8,000坪的萬里園區，讓民眾更好逛更好拍，亦吸引許多新人佳偶前來拍攝婚紗照。根據官方粉絲團宣佈，高家繡球花田的萬里園區，甫已於4月24日率先開始營業，目前繡球花也已經開了2成。根據日前資料，估計盛開期會落在5月10日至6月20日期間。