聽新聞
test
0:00 / 0:00
燦爛花海已開2成！8000坪「高家繡球花田」開園了
一年一度的「繡球花季」即將起跑，全台各地勢必也將掀起一波色彩繽紛的打卡熱潮。位於陽明山與萬里，總共有3個園區的人氣花海景點「高家繡球花田」已於官方臉書宣佈，其中最大的「萬里園區」已正式營業，估計5月中旬盛開。另外首屆的「桃園繡球花季」也將於5月8日起登場。
球體外觀飽滿、色澤多變的繡球花，一直是許多民眾喜愛的花種，盛開期間更是吸引眾多網美拍攝打卡美照。位於陽明山的高家繡球花田，標榜是北台灣最大的繡球花田，除了有水車寮、水尾園區之外，自2020年起，還在萬里設有佔地8,000坪的萬里園區，讓民眾更好逛更好拍，亦吸引許多新人佳偶前來拍攝婚紗照。根據官方粉絲團宣佈，高家繡球花田的萬里園區，甫已於4月24日率先開始營業，目前繡球花也已經開了2成。根據日前資料，估計盛開期會落在5月10日至6月20日期間。
近年積極發展花卉產業的桃園市，自5月8日起，將於復興區的台七桃花源休閒農業區舉行首屆的「桃園繡球花季」活動，為期共43天。現場將會設有高達3.5公尺、長11公尺的大型裝置藝術，同時並安排多樣化的活動，讓民眾享受山林賞花的魅力。同時周圍各農場也會推出一系列節目，適合安排一日小旅遊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言