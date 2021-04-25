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全台超過9成民眾曾被體罰 人本籲提升兒權、不打小孩

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
人本基金會今在高捷美麗島站舉辦「430國際不打小孩日」記者會，呼籲拒絕體罰，提升兒權。記者蔡孟妤／攝影
人本基金會今在高捷美麗島站舉辦「430國際不打小孩日」記者會，呼籲拒絕體罰，提升兒權。記者蔡孟妤／攝影

2019年1到6月，全台通報須介入的受虐兒童共6539人，每月逾1100位孩子受虐待，兒福聯盟公布數據並指，有超過9成民眾有被體罰經驗。高雄市每年通報疑似兒虐案件也逾5千件，人本基金會籲啟發取代懲罰，提升兒權、不打小孩。

人本基金會今在高捷美麗島站舉辦「430國際不打小孩日」記者會，人本基金會表示，2019年1到6月，全台通報須介入的受虐兒童共6539人，每月超過1100位孩子遭受虐待，面對兒虐議題，除了加強救援體系，也要同時從「法律」、「政策資源提供」來預防悲劇。

人本基金會指出，從兒福聯盟公布數據來看，台灣有超過9成民眾有被體罰經驗，而其中有43.8%的民眾認為自己是沒有用的人。顯示體罰對自尊、自信影響極大。但數據中也看到，竟還有6成民眾反對零體罰。

人本基金會呼籲終止複製體罰暴力，以啟發取代懲罰，提升兒權，從每個家庭與個人做起，推動「打造愛的家我不打小孩」基地，廣邀超商、餐廳、旅館等各行各業加入，目前已有超過500個基地，這些基地除貼出不打小孩的標章外，還有「不打小孩教養秘笈」DM供索取。

人本也發起邀家庭加入「與孩子立約」活動，宣誓願意嘗試不依賴體罰、不說刺傷孩子的話語、不默許其他人傷害孩子等，也透過立約提醒自己「可以有別的方式」，終止暴力複製。

高雄市社會局家防中心主任李慧玲表示，高雄市去年整年通報疑似兒虐案件逾5千件，主要通報來源是學校和醫院，其中需要進一步由社工開案介入的通報案件有4成，開案案件父母須接受親職教育，如不參加，最高可罰3萬元。

李慧玲說，社會局也與教育局合作，深入校園、社區向家長宣導親職教育，舉辦相關講座等，盼讓更多家長有正確的教育觀念。

今記者會上，許多小朋友也上台呼籲大人不要體罰，「被打會很痛」，建議爸媽可以打沙發軟墊、看電視或看書讓心情變好，或去運動等方式，紓解情緒避免體罰。

有2個孩子的高雄市議員林智鴻說，有時教養小孩難免有情緒，但要以鼓勵代替懲罰，當舉起手想體罰時，就改以雙手鼓掌，以掌聲取代打罵。同樣有2個孩子的市議員邱俊憲說，推動零體罰，需要家庭、民間和政府一起努力，持續關心。

高雄市 兒福聯盟 記者會

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