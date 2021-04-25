快訊

7歲童被摔近腦死 柔道館被灑冥紙丟雞蛋寫「教練出來面對」

潛艦國造老被看衰 蔡總統將南下視察船殼組合平息質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中南部水庫可望有三波進帳 氣象局：但解旱仍要靠梅雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
未來幾天中南部都有午後熱對流可望出現降雨。本報資料照片
未來幾天中南部都有午後熱對流可望出現降雨。本報資料照片

中央氣象局今天表示，未來幾天中南部受午後熱對流影響可望出現降雨，加上今明兩天華南雲雨區、周四鋒面通過帶來水氣，可期待中南部水庫有些進帳，「不無小補」，不過若要整體紓解中南部旱象，仍要靠5月中下旬梅雨季。

氣象局預報員官欣平表示，周四前大氣都不穩定，中南部降雨都以午後熱對流為主，昨天高雄山區就明顯出現雨勢，累積3、40毫米有補水功能， 但午後熱對流降雨量少、時間短，要大量補水的話仍有點困難。

官欣平說，今、明兩天受華南雲雨區影響，降雨也可望增加，不過這波水氣飄到台灣時將逐漸減弱，今天白天會有較明顯降雨，今晚及明天水氣就會減少，降雨地區則以東半部為主，中南部今天也會斷斷續續降雨，不過量質都不高，主要是一陣一陣雨勢，不會下整天，明天降雨則更加趨緩，東半部、南台灣有短暫雨，不過中部以北主要轉成多雲形式。

官欣平說，降雨還可仰賴下一波鋒面，29日將有鋒面抵達台灣，屆時東北風也增強，當天溫度些微下降，下一波鋒面結構比起目前華南雲雨區慢慢飄來的水氣好一些，降雨地區以中部以北、東半部、南部山區局部短暫陣雨為主，但南部平地仍偏多雲。

官欣平說，不過鋒面將「快速通過」，雖然會造成降雨，但要累積一定雨量仍很困難，可以稍微期待，但中南部解除旱象仍必須靠持續性降雨的梅雨鋒面。

氣象局 梅雨 旱象 天氣動態

延伸閱讀

午後熱對流降雨 南部集水區稍有進帳

宛如非洲大草原 新竹頭前溪上游河水乾涸、水庫快見底

影／上帝視角看大旱下的水庫 滾滾黃沙如大漠

烏山頭水庫乾旱露出庫底風光 西拉雅風管處揪民眾淨庫

相關新聞

燦爛花海已開2成！8000坪「高家繡球花田」開園了

一年一度的「繡球花季」即將起跑，全台各地勢必也將掀起一波色彩繽紛的打卡熱潮。位於陽明山與萬里，總共有3個園區的人氣花海景...

中南部水庫可望有三波進帳 氣象局：但解旱仍要靠梅雨

中央氣象局今天表示，未來幾天中南部受午後熱對流影響可望出現降雨，加上今明兩天華南雲雨區、周四鋒面通過帶來水氣，可期待中南...

已有零星對流胞在陸地上發展 鄭明典：等午後對流增強

「熱鬧的雷達回波」，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，從今天上午的雷達回波圖可看到，已經有些零星對流胞在陸地上發展，但是陸地...

等13年捷運來了 盧秀燕：真的蓋太久了！但我們做到了

台中捷運今天中午12點正式通車了！通車典禮上，台中市長盧秀燕致詞說「我們終於有捷運了！」從簽約到完工，花了13年，終於等...

高鐵曾爆下陷危機 10年前「差異沉陷」花4年轉危為安

行政院前政務委員、台大土木系名譽教授陳振川證實，高鐵十年前的確發生墩柱不均勻的「差異沉陷」，且有橋墩結構受損，地層下陷一...

全台超過9成民眾曾被體罰 人本籲提升兒權、不打小孩

2019年1到6月，全台通報須介入的受虐兒童共6539人，每月逾1100位孩子受虐待，兒福聯盟公布數據並指，有超過9成民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。