中南部水庫可望有三波進帳 氣象局：但解旱仍要靠梅雨

中央氣象局今天表示，未來幾天中南部受午後熱對流影響可望出現降雨，加上今明兩天華南雲雨區、周四鋒面通過帶來水氣，可期待中南部水庫有些進帳，「不無小補」，不過若要整體紓解中南部旱象，仍要靠5月中下旬梅雨季。

氣象局預報員官欣平表示，周四前大氣都不穩定，中南部降雨都以午後熱對流為主，昨天高雄山區就明顯出現雨勢，累積3、40毫米有補水功能， 但午後熱對流降雨量少、時間短，要大量補水的話仍有點困難。

官欣平說，今、明兩天受華南雲雨區影響，降雨也可望增加，不過這波水氣飄到台灣時將逐漸減弱，今天白天會有較明顯降雨，今晚及明天水氣就會減少，降雨地區則以東半部為主，中南部今天也會斷斷續續降雨，不過量質都不高，主要是一陣一陣雨勢，不會下整天，明天降雨則更加趨緩，東半部、南台灣有短暫雨，不過中部以北主要轉成多雲形式。

官欣平說，降雨還可仰賴下一波鋒面，29日將有鋒面抵達台灣，屆時東北風也增強，當天溫度些微下降，下一波鋒面結構比起目前華南雲雨區慢慢飄來的水氣好一些，降雨地區以中部以北、東半部、南部山區局部短暫陣雨為主，但南部平地仍偏多雲。

官欣平說，不過鋒面將「快速通過」，雖然會造成降雨，但要累積一定雨量仍很困難，可以稍微期待，但中南部解除旱象仍必須靠持續性降雨的梅雨鋒面。