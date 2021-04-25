健保永續解方 賴清德：應納入健康促進制度

全民健保費率去年底拍板，於今年1月1日起自4.69％調漲至5.17％。副總統賴清德指出，費率調升固然對健保收入有幫助，但長期而言，健保要服務民眾並財政平衡，還需要一連串改革，尤其「應把預防鼓勵的制度引導至健保裡」。

福和會今天舉辦「2021健保國是論壇」，邀請副總統賴清德、前副總統陳建仁、衛福部社會保險司司長商東福等人出席。

陳建仁開場致詞時說，健保在這次新冠肺炎疫情中，除了在TOCC的勾稽、口罩實名制分配提供幫助外，也釋出健保資料，讓民間建立AI模型，輔助判讀新冠肺炎影像。未來，也可利用健保註記，來推動新冠肺炎疫苗接種，以提高接種率。

但他直言「健保財務讓人不是很放心」， 必須減少重複的檢查、過多的用藥，才能讓健保永續。

賴清德致詞時表示，健保獲得九成以上的滿意度，難得有單項政策可以得到這麼高的民意支持。而健保資料和民眾就醫史、旅遊史互相勾稽外，還可運用在實體的口罩發放，在這次的新冠肺炎疫情中，也達到非常好的功效。

但他指出，健保在防疫上最大的貢獻除了資料勾稽外，最重要是形成社會安全制度，民眾不用擔心沒有錢而不敢就醫，才沒有新冠肺炎的漏網之魚，不至於成為公衛的破洞。

不過，健保存在最大的問題就是收支失衡，若不解決，問題會更嚴重。賴清德說，主要是因為人口老化，導致人口結構改變，使得繳保費的人沒有增加，但使用健保者卻增加。而人口老化也使得罹患慢性病、癌症者增加，新的檢驗、治療等醫療給付昂貴，「健保光癌症給付就超過1000億新台幣」。

年初費率的調升，雖然有助於健保收入。但以衛福部國民健康署之前公布國人平均餘名雖然男女都已超過80歲，但不健康年數卻高達8.4歲，有一成的時間都處於不健康的狀況，可能臥床或是仰賴他人照顧。