鋒面周四過境將帶來明顯降雨 但主要影響中北部

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，今天受到華南雲帶東移影響，全台都轉為陰時多雲有陣雨的天氣，風場為東北風到偏東風，由於雲量偏多，白天缺少陽光加熱北部氣溫較涼，約22-24度，中南部高溫在26-28度，稍稍下降。

柯聿寧說，此波雲雨帶從生成到東移的時間短暫，結構呈現減弱趨勢，所帶來的降雨雖然較全面，但雨量不多，山區因為地形作用，降雨的時間、累積雨量會再多一點點，但對水情的幫助可能還是杯水車薪，另外，雖然舒力基颱風已經減弱遠離，但颱風所帶來的長浪可能還會持續至明後兩天，到沿海活動要特別注意。

明天環境水氣減少，各地天氣都會好轉，溫度也會再回升，不過華南又再度有鋒面逐漸生成，仍然會有少量零散的雲系東移，所以雲量上的變化較多，天氣有時晴有時多雲，中南部山區午後則有短暫雨或雷雨的機會，類似天氣可持續到周二白天，周二晚間到周三由於鋒面接近，各地雲量又會更多，中北部平地也有零星短暫雨的機會。

柯聿寧說，預計鋒面將在周四白天通過，這波鋒面的結構較佳，將會帶來一波比較明顯的降雨，也有下雷雨的機會，主要受到影響的地區偏向中北部，南部的降雨可能還是較少，且鋒面移動速度很快，降雨的時間相對短暫，鋒後的乾空氣在周四晚間移入台灣，各地又轉為多雲到晴的天氣。

柯聿寧表示，目前預估下周後期的冷空氣強度有減弱的趨勢，所造成的降溫可能不明顯，但清晨由於雲量明顯減少，在輻射冷卻作用下，局部空曠地區或近山區的溫度可能較低，需要留意日夜溫差。