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已有零星對流胞在陸地上發展 鄭明典：等午後對流增強

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
已經有些零星對流胞在陸地上發展，但是陸地溫度不夠高，還是要等午後對流增強，才會有比較多有組織性的對流。圖／取自氣象局網站
已經有些零星對流胞在陸地上發展，但是陸地溫度不夠高，還是要等午後對流增強，才會有比較多有組織性的對流。圖／取自氣象局網站

「熱鬧的雷達回波」，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，從今天上午的雷達回波圖可看到，已經有些零星對流胞在陸地上發展，但是陸地溫度不夠高，還是要等午後對流增強，才會有比較多有組織性的對流。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，如預期弱弱的鋒面掠過，雨勢整體不大，但外出還是要帶雨具。

中央氣象局說，今、明兩天華南雲雨區東移，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區及澎湖、金門馬祖有局部短暫雨；金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

颱風影響，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生；今天上午起中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風。

金門 馬祖 蘭嶼

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