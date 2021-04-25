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高溫上看34度 吳德榮：今天起至周四各地降雨機率提高

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高溫上看34度 吳德榮：今天起至周四各地降雨機率提高

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天華南至台灣水氣增多，各地雲量增、出現局部短暫陣雨或雷雨的機率提高。北台氣溫略降，中南部白天微熱、早晚舒適。圖／取自氣象局網站
今天華南至台灣水氣增多，各地雲量增、出現局部短暫陣雨或雷雨的機率提高。北台氣溫略降，中南部白天微熱、早晚舒適。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，輕颱舒力基持續減弱、變性；中央氣象局預測明天已為溫帶氣旋。

今天華南至台灣水氣增多，各地雲量增、出現局部短暫陣雨或雷雨的機率提高。北台氣溫略降，中南部白天微熱、早晚舒適。北部19至26度，中部19至32度，南部20至34度，東部19至30度。

明天、周二各地多雲時晴，大氣仍不穩定，東半部有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，西半部部分平地亦受影響。

周三鋒面逐漸接近，各地雲量略增，大氣更不穩定，局部短暫陣雨或雷雨的機率提高，範圍略擴大。

周四移動性鋒面南下、中部以北將有陣雨或雷雨，並有明顯雨勢，南部山區亦有降雨的機率。

周五、周六鋒面遠離，各地為晴朗穩定，白天熱、紫外線強的天氣。

他說，連續幾天的午後局部降雨及鋒面過境，可算是進入梅雨季的前奏，雖可望挹注部分乾涸的水庫，但降雨量離紓解旱象的目標，還差得很遠。

他表示，後續還得仰賴梅雨季所伴隨的午後對流，移動性鋒面、滯留性鋒面、西南氣流及在其中發展的中尺度對流系統，雖然期盼降雨，但進入汛期後對各種可能產生的氣象災害如雷擊、強風、冰雹、龍捲風、淹水等，還是要注意氣象局的特報，加強防範。

氣象局 梅雨 紫外線 天氣動態

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