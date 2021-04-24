元氣大數據5／骨盆腔發炎治療四大特色醫療院所

●林正宗婦產科

林正宗婦產科109年診治女性骨盆腔發炎患者16,683人次，居全台醫療院所第三名，高於許多醫學中心及區域醫院。院長林正宗表示，相對於醫學中心，診所有一定的便利性，但骨盆腔發炎最怕反覆感染，問診品質才是門診人數關鍵。

常見在他院治療復發多次的病患找上門，診所會透過細菌培養找到源頭對症下藥，又或者請患者把性伴侶找來一起治療，讓男性也進婦產科，根治滿意度不斷提升。

林正宗表示，骨盆腔炎在婦科疾病的嚴重性說大不大、說小不小，最怕患者以為肚子痛，不當一回事，久了沾黏引發不孕或外孕，變慢性骨盆腔炎更難醫治。

由於骨盆腔炎以抗生素治療為主，遇到慢性骨盆腔炎患者吃抗生素不見好轉，一定會先透過細菌培養找出感染菌源。林正宗說，別以為披衣菌、淋病雙球菌才是感染主力，若大便擦不乾淨，或者溫泉池子清洗不乾淨，泡到前一個人的「屁屁水」，都可能因大腸桿菌、糞便腸球菌經肛門感染後，引發骨盆腔炎。若沒有用對抗生素便無法改善，曾有病患在醫學中心看了兩個月沒好轉，直到尿道膀胱炎進一步培養細菌，才找到發病癥結。

●宏其婦幼醫院

健保署統計，109年骨盆腔發炎門診就醫件數，宏其婦幼醫院居地區醫院第一名，共11494人次。院長張紅淇表示，骨盆腔發炎最主要的原因是，陰道內的病菌感染子宮頸，破壞子宮頸的保護功能，使細菌往上跑至子宮。

張紅淇指出，月經期間保護功能較薄弱，因此急性骨盆腔炎常發生在月經後第4至5天。常見致病菌有淋病雙球菌、披衣菌或多種細菌同時感染，性行為是主要感染途徑，15至40歲生育年齡、且有性經驗的女性較易發生。此外，陰道感染、陰道沖洗、裝置子宮避孕器等，都是危險因素。

骨盆腔發炎常見下腹部疼痛或腰痛，其他如月經失調、陰道分泌物異常、性交疼痛、解尿疼痛、發燒畏寒等。急性骨盆腔炎若未治癒，會演變為慢性骨盆腔炎，只要免疫功能不佳，就可能復發。

張紅淇說，骨盆腔發炎常由多種細菌同時感染造成，因此患者須接受10到14天完整的抗生素治療，不能因為自覺症狀改善擅自停藥。一旦反覆感染，很容易造成沾黏、不孕症、子宮外孕及慢性骨盆腔發炎。骨盆腔發炎確診困難，後遺症又難纏，因此當有疑似骨盆腔發炎症狀時，應該積極治療，以免造成遺憾。

●台北市立聯合醫院

健保署統計，109年骨盆腔發炎門診就醫件數，台北市立聯合醫院以9,249人次居區域醫院第一名。北市聯醫仁愛院區婦產科主治醫師詹景全表示，男女因先天身體構造不同，女性較容易有生殖上的感染，建議骨盆腔發炎患者，除了吃藥治療，也盡量少使用護墊、穿緊身褲。

詹景全指出，北市聯醫仁愛院區骨盆腔發炎的門診，每月多達2600至3000人不等，由於是婦幼科門診，所以95%為女性患者，但也有不孕症夫妻為了檢驗一同來看診。看診時需做內診，做超音波檢視是否有感染或囊腫情況，要排除器官病變，才能判定是否為骨盆腔發炎。

由於細菌喜愛潮濕、悶熱環境，建議女性盡量不要穿緊身褲、不要憋尿、少用護墊，分泌物若多就勤跑廁所擦拭。另外，性行為也是造成骨盆腔發炎原因之一，若沒有生育需求，建議男性盡量不要在陰道內射精，避免改變女性陰道酸鹼值，以及把病原體送往陰道，增加感染機率。

至於生產完安裝避孕器的女性，詹景全說，由於避孕器五年需更換一次，因此會留一條尼龍線在外方便取出，但該線也會成為帶入細菌的管道，建議婦女可多補充優格、優酪乳、益生菌。

●台北馬偕醫院

在這次女性骨盆腔內器官發炎疾病門診就醫排行中，台北馬偕收治5431人次，成為醫學中心之冠，該院婦產部主任王有利說，婦、幼兩科一向是馬偕醫療強項，且醫院又位居台北市中心，當然婦科患者人數相對較多。

王有利指出，每個醫院都有其特色，以台北馬偕為例，婦科就屬於大科，共有二十多名主治醫師，其中包括多名女性醫師，加上相關護理人員超過百位，這對於個性保守的女患者來說，具有一定的吸引力。該院堅持開設夜診、周六診，讓上班的女性患者方便看病，只要提高就醫可近性，收治人數就會變多。

在這項婦科疾病就醫人數排行上，幾家基層婦科診所取得絕對領先，排名第一的診所收治人次達22,598，約莫等於前六名醫學中心人數總和。王有利分析，骨盆腔內器官發炎屬婦科常見疾病，多數與性行為有關，許多女性認為這是小病，只需吃些消炎藥，且易聯想到較負面的形象，因此習慣就近在婦科診所就醫。

許多婦科診所擁有醫療團隊，早中晚均有門診，甚至假日也開診，加上醫療費用較低，可近性比醫院高出許多。門診觀察，這類疾病患者常在診所多次就醫，不見效果才會轉至醫學中心。 林正宗婦產科院長林正宗

圖╱林正宗提供 台北馬偕醫院婦產部主任王有利

圖╱台北馬偕提供 北市聯合醫院仁愛院區婦產科主治醫師兼主任詹景全

圖╱詹景全提供