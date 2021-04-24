元氣大數據2／她骨盆腔發炎懷疑男友在外亂來 醫師這樣說

每年因為骨盆腔發炎就醫的女性將近百萬人，所幸有逐年遞減趨勢，從107的99.4萬人減少到109年的92.2萬人，30到49歲患者就占一半。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹表示，骨盆腔發炎與性行為有關，因此好發於性生活較活躍、計畫生育年紀，病況也與個人免疫力有關，因為不容易根治，容易復發。

骨盆腔發炎就醫集中於基層診所，就醫人次依院所層級而遞減，全國醫療院所就醫件數最多的前十名中，有九間診所、一間地區醫院。

109年總門診數達91.9萬人，主要執行尿液檢查（11.5萬人次）、細菌培養（5.2萬人次）、血液檢查（2.1萬人次），治療以口服抗生素為主，住院僅4800人次。另可做腹腔鏡檢查（168人次）、手術清創引流（1.2萬人次）等侵入性檢查和治療。

張瑜芹表示，骨盆腔發炎可由臨床診斷，不一定要用影像學檢查，通常病人會自述腹痛，醫師內診時用手指推子宮頸，如果骨盆腔發炎，就會引發疼痛。通常也會做尿液檢查，藉此排除泌尿道感染的可能性。按照治療指引，病人需要吃七天或十四天的抗生素，如果反覆發作，就可能要做細菌培養，如果發現是特殊的細菌，就要考慮換藥。

台灣大部分地區醫療可近性高，在診所很少看到病人忍到化膿才就醫，但在大醫院就不是如此。禾馨婦產科診所主治醫師烏恩慈表示，醫院急診都會遇到女性肚子劇痛，以為自己是闌尾炎，其實是已經嚴重化膿的骨盆腔發炎，通常是年齡較大的女性，因為天生免疫有問題，或因糖尿病導致免疫力較差而發炎，卻因各種因素一忍再忍、延誤就醫。

張瑜芹剛到新竹國泰的時候，曾為一位住在山上、五十多歲的婦女動緊急手術，她因就醫不方便而一直忍耐，結果卵巢嚴重感染併發腹膜炎，肚子裡都是細菌，再不開刀恐怕會喪命。

張瑜芹表示，年輕女性若希望懷孕，卻因骨盆腔曾經發炎，導致兩邊輸卵管蓄膿或水腫，很難自然受孕，也有蠻高機會子宮外孕，可能需要預防性切除輸卵管，不孕治療也需要採取體外受精。

張瑜芹提醒，男性攝護腺或泌尿道感染比較不會有症狀，也不見得會痛，但是如果女性反覆感染，男性也可能需要接受檢查。

烏恩慈表示，男性生殖器沒有通到腹腔內，細菌在表皮比較不會引起感染，也不需治療。反觀女性，陰道和子宮都在腹腔內，如果免疫差，加上性行為將細菌帶到體內，就可能引起發炎反應。

有些準備懷孕的女性會擔心，備孕期間如果骨盆腔發炎，吃抗生素會不會有問題？烏恩慈表示，大部分的抗生素都是孕婦也可以安心服用的，如果沒有好好服藥而反覆感染，反而會使懷孕機率下降。建議可以主動告知醫師正在備孕，確認自己服用的藥物是懷孕可吃的，按照醫囑服藥、回診，繼續備孕。

「女性也不要因為骨盆腔發炎，就懷疑男友在外面亂來。」烏恩慈表示，生活環境中本來就有很多細菌，骨盆腔發炎就像感冒一樣，是身體受到病原侵襲，不一定是因為性生活亂。

男女之間的差別，主要在於女性構造上比較容易發炎，就像有些人體質就是比較容易感冒一樣，建議以平常心看待，好好解決問題比較重要。

有些人免疫力低，特別容易反覆感染。如果知道自己體質如此，就要多注意維護個人免疫力，包括睡眠充足、少吃促發炎的食物，作息不正常或身體比較虛弱時，應暫時停止性行為。