元氣大數據1／骨盆腔發炎 每年有近百萬女性就醫

台灣每100個女性當中，就有8個人在一年內曾因骨盆腔發炎而透過健保就醫，比率不低。女性的骨盆腔為什麼會發炎？為何年齡層多集中在三、四十歲階段？「聰明就醫×健保大數據」分析每年近百萬患者的就醫數據，作為女性朋友相關問題的就醫參考。

健保署長李伯璋表示，從每年將近一百萬名女性的骨盆腔發炎就醫資料，可以看到女性因步入戀愛、結婚、生子等不同人生階段，開始承擔骨盆腔發炎的健康風險。也可以看出台灣衛教知識的普及、健保分級醫療制度的適切分工，有需要的女性都能獲得有效的治療。

李伯璋表示，年輕女性性生活比較活躍、計畫懷孕，較容易有骨盆腔發炎的問題。不過近年少子化趨勢明顯，年輕人不願意生小孩，避孕做得更徹底，有骨盆腔發炎的女性因此逐漸減少。

李伯璋表示，女性如果下腹疼痛，有可能是骨盆腔發炎，也可能是泌尿道系統發炎，因為兩者構造很接近，因此醫師會需要進行鑑別診斷。正常的膀胱裡面是無菌的，陰道則是平常就有一些細菌，若進行尿液檢查，可以排除泌尿道系統的問題，再進一步透過內診、超音波等檢查，確認是不是骨盆腔發炎。

李伯璋表示，這些都是基層診所就可以進行的檢查，台灣有不少診所特別專精於婦科，就醫可近性很高。女性只要稍有不舒服，通常都能及時在自己熟悉的婦產科診所，進行必要的檢查、接受恰當的治療，例如抗生素的療程。少部分病情比較嚴重的女性，也可以透過基層診所轉診，到大醫院接受腹腔鏡或是手術引流等治療。

說到抗生素療程，李伯璋表示，很多民眾在診所就醫，只拿到三天份的藥，會以爲這是健保署的規定，其實不然。抗生素的療程通常以七天到十四天為一個單位，只拿三天藥是不夠的，需要再次回診，才能走完療程。

只是，如果很多人吃完三天的抗生素，自認改善而沒有回診，療程沒走完，細菌沒殺乾淨，生命力強悍就像「打不死的蟑螂」，除了可能反覆發炎，也可能會增加群體的抗藥性。

那麼，為什麼診所通常一次只開三天藥呢？李伯璋表示，其實就算院所一次開七天抗生素，健保也會給付。但是，因為西醫基層的總額是固定的，如果申報越多點數，點值就會下降，基層總額為了穩定點值、進行內部管理，透過「簡表申報」的方式，藥品費用一律固定三天申報66元，不多也不少。如此不但能夠穩定點值，藉由回診，診所也能多獲得一次的掛號費。

李伯璋重申，醫師可以視病人病情治療需求，決定用藥天數。依據全民健康保險醫療辦法的規定，健保給付的處方用藥，是每次以七天份用量為原則。如果屬於慢性疾病，病情穩定，也適合長期服用相同藥品，醫師可以依照病人的病情需要，一次給予30天以內的用藥量，或開立三個月的慢性病連續處方箋。

李伯璋表示，骨盆腔發炎的病人，絕大多數都在基層就醫，就能接受到很好的治療，顯示台灣各層級醫療院所的醫療品質都是很高的。健保署也持續在部分負擔、論人計酬等改革方向上不斷努力，希望引導民眾小病到基層，大病才到大醫院。

李伯璋說，健保署也支持各層級院所垂直整合，民眾就近到診所就醫，也有醫學中心作診所的醫療備援，希望民眾對於地區醫院和診所有信心，相信厝邊好醫師。

此外，健保署也透過持續壯大健保快易通App及健康存摺，提升民眾的健康識能和醫療成本概念，選擇落實分級醫療的就醫行為，希望醫病雙方共同達成醫療人員不過勞、醫療品質提高、健保永續的美好願景。

●骨盆腔發炎