「愛上蔬食」這樣做！灃食講座：吃當季、蔬果多樣化

訴求健康、環保的蔬食飲食當道，但許多人不了解蔬食的多元料理方式，以為口感單調刻板，也無形中阻礙許多人前進「蔬食生活」之路。深耕飲食教育多年的灃食基金會今（24日）舉辦「良食脈動」講座，以「愛上蔬食：讓蔬食日常更精彩」為題，內容精采，只要觀念正確，健康與美味可以兼得。

灃食公益飲食文化教育基金會主辦的「良食脈動」食育講座，邁入第5年，今年首場活動在張榮發國際會議中心登場，現場邀請灃食智庫國立屏東科技大學食品科學系名譽教授吳明昌、營養學博士台灣營養基金會董事吳映蓉、YouTube頻道「夠維根」共同創辦人白龍，分享健康美味的蔬食之道。

灃食智庫國立屏東科技大學食品科學系名譽教授吳明昌認為，拜科技發達之賜，許多蔬果一年四季都能吃到，但還是要多吃「當季蔬果」，因為價格相對便宜，農藥殘留量也較低，省了荷包也賺到健康。此外，蔬果也應該均衡攝取，以免只固定攝取某幾類蔬果，長期可能累積攝入同一種農藥。

台灣營養基金會董事吳映蓉則強調，想吃得健康，關鍵就是增加餐盤中的植物性食材，這類食材富含人體所需的維生素、礦物質、纖維素和植化素，其中「植化素」更是只有植物性食材才有，「但植物性食材不是只吃蔬菜，蛋白質的攝取也很重要，像是未加工、少油烹調的豆類食品，就是很好的選擇。」

吳映蓉提醒，台灣民眾常攝取過多的動物性蛋白質，但肉吃太多，榮易導致飽和脂肪與膽固醇過高，增加罹患心血管疾病的風險，她建議，調整動物性與植物性蛋白質的攝取比例，盡可能各半，或是多一些植物蛋白質。

YouTube頻道「夠維根」是台灣第一個破萬訂閱的Youtube素食生活頻道，介紹過許多好吃的素食餐廳，身為共同創辦人的白龍回憶，自己因大學時期看了屠宰場的影片，開始反思飲食習慣並開始吃素至今。

如果你想參加：

5/15(六)

講題：為自己的食安把關

講師：葉安義(灃食智庫)、顏瑞泓(國立臺灣大學農業化學系教授)

地點：彰化市立圖書館地址:彰化縣彰化市卦山路4號

Accupass報名：https://pse.is/3b38zn

6/20(日)

講題：食物不浪費從「吃對」開始

講師：周志輝(灃食智庫)、林明健(米其林主廚)

地點：後埔國小演藝廳地址:新北市北板橋區重慶路157號