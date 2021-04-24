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兒虐案件暴增 家扶籲請民眾協助通報避免悲劇發生

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

衛福部統計去年兒少保護通報數為史上新高，5年內增加51.5%，以身心虐待為最高達53.82%，南投家扶中心今天在中興新村舉辦辦理428兒保遊季，親子漫遊尋寶趣，邀請家扶受扶助家庭參與，希望民眾主動關心周遭兒童，讓他們遠離暴力威脅，健康平安成長。

南投家扶中心主任魏季李表示，近期重大兒虐致死案件，包括南投3歲雙胞胎弟弟因大小便不能自理，遭父母蒙眼關廁所、毆打傷重死亡。新北市4個月大男嬰與酗酒家暴父親生活，脫水發黑疑餓死。兒少遭身心虐待也有徵兆，若能有人留意到異狀並作出反應，悲劇可能不會發生。

家扶基金會推動「4月28日兒童保護日」，請民眾主動關懷身邊兒少及時協助，不要等遺憾發生後只能抱歉與遺憾。南投家扶中心今天在中興新村九二一感恩紀念公園舉辦，428兒保遊季親子漫遊尋寶趣，邀請家扶受扶助家庭參與，讓扶助的家庭更加了解兒少保護，不只是有足夠的正確觀念保護自己的家庭，更有知能去阻止身旁的兒虐事件發生。

家扶基金會也將在4月28日至5月31在臉書發起「No More Sorry」社群濾鏡串聯活動，邀請民眾參與，於網路發聲並點名好友接力響應，民眾也可以捐款支持南投家扶中心投入兒少保護親職教育、追蹤輔導、心理創傷復原等服務，呼籲每個人把保護兒童當成重要的事，不要忽視自己的行動，就有可能阻止受虐事件、拯救生命。

家扶中心 中興新村

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