防疫病！雲林縣為2萬多頭牛注射疫苗 3天內注射90%

今年4月15日新北市爆發台灣本島首例牛結節疹疫情後，農委會隨自國外採購牛結節疹疫苗，22日晚間順利送達，各縣市動物防疫機關23日開始領取疫苗，雲林縣動植物防疫所也連夜派員北上領取疫苗，昨在縣內展開疫苗施打工作，預期3天內免疫覆蓋率達至90%。

防疫所表示，疫情爆發之時，除立即透過簡訊、通訊軟體，向轄內養牛戶及特約獸醫師即時通知疫情訊息，同時派員至養牛場內進行疫情調查，另輔導場家吊掛捕蚊燈、黏蟲板，並執行周邊環境消毒等工作，目前牛場無異狀。