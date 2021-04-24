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防疫病！雲林縣為2萬多頭牛注射疫苗 3天內注射90%

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣93場養牛場飼養約2萬2000頭牛隻，其中乳牛就約有1萬6000頭，飼養規模是全國第4，也是國內重要牛乳產地之一，因此防疫所在取得牛結節疹疫苗後，立即啟動注射工作。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣93場養牛場飼養約2萬2000頭牛隻，其中乳牛就約有1萬6000頭，飼養規模是全國第4，也是國內重要牛乳產地之一，因此防疫所在取得牛結節疹疫苗後，立即啟動注射工作。記者陳苡葳／翻攝

今年4月15日新北市爆發台灣本島首例牛結節疹疫情後，農委會隨自國外採購牛結節疹疫苗，22日晚間順利送達，各縣市動物防疫機關23日開始領取疫苗，雲林縣動植物防疫所也連夜派員北上領取疫苗，昨在縣內展開疫苗施打工作，預期3天內免疫覆蓋率達至90%。

防疫所表示，疫情爆發之時，除立即透過簡訊、通訊軟體，向轄內養牛戶及特約獸醫師即時通知疫情訊息，同時派員至養牛場內進行疫情調查，另輔導場家吊掛捕蚊燈、黏蟲板，並執行周邊環境消毒等工作，目前牛場無異狀。

雲林縣有93場養牛場，飼養約2萬2000頭牛隻，防疫所所長廖培志說，其中乳牛約1萬6000頭，飼養規模是全國第4，也是國內重要牛乳產地之一，因此防疫所在取得疫苗後立即啟動注射工作，並按預先擬定的計畫進行施打，盼降低疫病發生風險及確保產業安全。

雲林縣93場養牛場飼養約2萬2000頭牛隻，其中乳牛就約有1萬6000頭，飼養規模是全國第4，也是國內重要牛乳產地之一，因此防疫所在取得牛結節疹疫苗後，立即啟動注射工作。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣93場養牛場飼養約2萬2000頭牛隻，其中乳牛就約有1萬6000頭，飼養規模是全國第4，也是國內重要牛乳產地之一，因此防疫所在取得牛結節疹疫苗後，立即啟動注射工作。記者陳苡葳／翻攝

疫苗 疫情

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