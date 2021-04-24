期待午後對流 鄭明典：若頻率高是相對穩定可靠的水源

每天都來等午後對流，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，一周前有些模式預測今天有不少雨，後來訊號弱了，但並沒有消失。所以，今天還是可以期待。只有午後對流不會解除旱象，但是午後對流頻率高，是個相對穩定可靠的水源，對生態環境很重要。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，期待多冒一點午後熱對流，盡管不是很多，條件沒有很好。

氣象局說，今天東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，東半部地區及中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率，晚起馬祖將轉為有短暫雨的天氣。

明天華南雲雨區東移，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。

今、明兩天金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；颱風影響，基隆北海岸、東半部 （含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生。

明天下午起，中部以北沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風。