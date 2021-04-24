挑選非木質手杖輔具！注意這4點保平安

經濟部標準檢驗局基隆分局指出，老年人口越來越多，所需輔具產品品質與安全性很重要，其中非木質手杖的老人輔具，由於能輔助基本行走，幾乎成長者的基本配備，但如果其構造上有瑕疵，或民眾使用上稍有不慎，將影響使用者的安全。

經濟部標準檢驗局基隆分局副分局長徐財生今天說，除符合衛生福利部公告的醫療器材以外的「非木質手杖（包括宣稱有手杖功能的雨傘手杖），已列屬應施強制性檢驗商品，消費者在選購及使用此類商品時，有4點要特別注意。

首先是應看有沒有貼附「商品檢驗標識」，其次，選購時要檢視手杖商品的中文標示是否完整，包括商品名稱、製造年份、產品總長度（或可調整之最大及最小長度）、製造商及進口商之名稱、電話、地址、商品原產地，以及使用方式及注意事項等。

民眾購買時要依使用者身高挑選合適長度之手杖，而如何依身高選定手杖長度之方式，應完整標示於產品之使用說明書中。

徐財生表示，第三是使用時，應隨時檢查手杖，若有明顯之損傷，應立即停用，手杖之杖端膠頭為消耗品，當其出現磨損或顯著脫落等情形時，必須立即更換新品(杖端膠頭)。另使用時應特別注意在潮濕或結冰地面上行走時可能發生滑倒的意外，而在有溝槽或凹地上行走時，杖端可能陷入的危險。

第四是一般手杖之設計係為輔助行走用，使用時，勿將身體大部分或全部之重量施加於手杖的上面。

標準檢驗局基隆分局呼籲，廠商應落實商品安全性與標示正確性，以維護消費者權益，並提醒民眾對所購買商品多一些瞭解，在使用時就有多一分安全保障。