國光客運推促銷！下周一起買回數票送回數票 最高85折優惠

疫情趨緩，國人生活回復正常。4、5月適逢國旅淡季，國光客運宣布，26日起推出台北往返台中、高雄等中長途路線班車促銷專案，單筆購買指定路線回數票10張加贈1張免費回數票，20張回數票加贈免費3張回數票，最高優惠等同打85折。

國光客運說，去年4、5月正直疫情高峰，嚴重影響民眾搭乘大眾運輸工具意願，雙鐵曾經祭出實施座位充裕列車「類梅花座」交叉式售票以及車內禁止飲食等防疫措施，客運則因乘客卻步變相達成鄰座沒人坐的安全社交距離。

國光客運表示，近期肺炎疫情趨緩後，國人生活逐步回復正常，整體運量儘管還有約兩成左右缺口，但總算谷底反彈，逐步走出營運低潮。

國光客運指出，乘客回流情況隨著路線距離長短有所不同，短程通勤路線恢復情況最好，台北往返台中、嘉義等中程路線次之，台北往返台南、高雄、屏東等長程路線乘客流失情況最嚴重。國光客運說，扣除國境封關而斷流的機場巴士，其他路線運量陸續回復疫情爆發前同期八成上下。

國光客運說，有鑑於去年新車掛牌45.7萬輛，創下15年來新高紀錄，不少學者擔心乘客購買自用小客車後一去不回頭，很難再恢復搭乘大眾運輸工具習慣。

國光客運說，除了一再敦促主管機關致力改善國道塞車情況並加碼票價優惠補助之外，業者本身也要努力自救，除了做好車廂清潔消毒等基本工作，同時推出促銷折扣回饋消費者，挽回消費者的信心。

國光客運說，買回數票送回數票優惠方案，適用路線包括台北往返新竹以南等中長途路線，佔總營運路線約五成，像是台北往返苗栗、台中、彰化、埔里、嘉義、台南、高雄、屏東等路線都涵蓋在內，單筆購買回數票10張即加贈1張免費回數票，購買回數票20張則加贈3張，促銷活動將持續兩周時間，至5月9日截止。