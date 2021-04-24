明天各地易降雨 吳德榮：下周四移動性鋒面過境

中央氣象局針對花蓮發布大雨特報，對流發展旺盛，今天花蓮地區有局部大雨發生的機率。另發布長浪即時訊息，颱風影響，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台東(成功、蘭嶼)已觀測到3至5公尺的浪高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨紅外線雲圖顯示，因西風垂直風切及低海溫，輕颱舒力基快速減弱中；西風垂直風切使得厚實雲層偏在環流的東側，將逐漸轉變為結構不對稱的溫帶氣旋。

今天西半部多雲時晴，北海岸、東半部有局部短暫雨，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；中南部白天熱、早晚舒適；空氣品質不佳，戶外活動應注意。北部19至29度，中部19至33度，南部20至35度，東部19至31度。

明天華南至台灣水氣很多，各地雲量增多、氣溫略降，局部短暫陣雨或雷雨的機率提高。

下周一、周二各地多雲時晴，大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。下周三各地雲量略增，大氣更不穩定，午後局部短暫陣雨或雷雨的範圍略擴大。

下周四移動性鋒面南下、中部以北將有陣雨或雷雨，並有明顯雨勢，南部山區亦有降雨的機率。下周五、周六鋒面遠離，各地恢復晴朗穩定，白天熱、紫外線強。