2022台灣燈會愛河灣璀璨試燈！史上首次雙場域台灣燈會

2022台灣燈會將在高雄舉行，高雄市府今晚在愛河灣區試燈，熱氣球映著璀璨燈光升起，也象徵高雄「發光、想飛」的期待。副市長史哲表示，2022台灣燈會將是史上首次的雙場域「衛武營都會公園、愛河灣區」的台灣燈會，這雙場域有著兩大國家級的藝文場館衛武營國家藝術文化中心與高雄流行音樂中心，愛河有港灣、衛武營都會公園有湖泊，是充滿想像空間的水域。

史哲說，20年前台灣燈會還不叫台灣燈會，稱台北燈會，2001、2002移至高雄舉辦，所以改稱高雄燈會。也從那時候開始改由各縣市輪流辦理並定名「台灣燈會」。2022年，台灣燈會重返高雄，將見證高雄這20年來積極努力城市改造與建設的成果，同時也是史上首次的雙場域「衛武營都會公園、愛河灣區」的台灣燈會。

高雄市府今年1月成功爭取2022台灣燈會在高雄舉辦後，便邀集相關局處開始每周一次的籌備會議。史哲說，不同於以往的舉辦城市在辦理的前兩年確認申辦成功，高雄的籌備時間非常的緊迫，同仁們也加緊腳步，積極的規畫與籌備。雖然全台各地的燈會活動還未復辦，但高雄已經開始在規畫與操作明年的台灣燈會。「想飛！發光！」2022台灣燈會籌備過程中，市府團隊發想了很多天馬行空的精采創意，也提醒自己要透過這次的機會，為高雄再留下一些美好的改變。