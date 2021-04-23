2022台灣燈會愛河灣璀璨試燈！史上首次雙場域台灣燈會

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
2022台灣燈會將在高雄舉行，高雄市府今晚在愛河灣區試燈，熱氣球映著璀璨燈光升起，也象徵高雄「發光、想飛」的期待。圖／高雄市府提供
2022台灣燈會將在高雄舉行，高雄市府今晚在愛河灣區試燈，熱氣球映著璀璨燈光升起，也象徵高雄「發光、想飛」的期待。圖／高雄市府提供

2022台灣燈會將在高雄舉行，高雄市府今晚在愛河灣區試燈，熱氣球映著璀璨燈光升起，也象徵高雄「發光、想飛」的期待。副市長史哲表示，2022台灣燈會將是史上首次的雙場域「衛武營都會公園、愛河灣區」的台灣燈會，這雙場域有著兩大國家級的藝文場館衛武營國家藝術文化中心與高雄流行音樂中心，愛河有港灣、衛武營都會公園有湖泊，是充滿想像空間的水域。

史哲說，20年前台灣燈會還不叫台灣燈會，稱台北燈會，2001、2002移至高雄舉辦，所以改稱高雄燈會。也從那時候開始改由各縣市輪流辦理並定名「台灣燈會」。2022年，台灣燈會重返高雄，將見證高雄這20年來積極努力城市改造與建設的成果，同時也是史上首次的雙場域「衛武營都會公園、愛河灣區」的台灣燈會。

高雄市府今年1月成功爭取2022台灣燈會在高雄舉辦後，便邀集相關局處開始每周一次的籌備會議。史哲說，不同於以往的舉辦城市在辦理的前兩年確認申辦成功，高雄的籌備時間非常的緊迫，同仁們也加緊腳步，積極的規畫與籌備。雖然全台各地的燈會活動還未復辦，但高雄已經開始在規畫與操作明年的台灣燈會。「想飛！發光！」2022台灣燈會籌備過程中，市府團隊發想了很多天馬行空的精采創意，也提醒自己要透過這次的機會，為高雄再留下一些美好的改變。

今晚市府在愛河港灣實際執行部分初步實地測試，來檢測創意發想究竟可不可行？繽紛升起的熱氣球，在燈光映射下格外亮眼。市府表示，這是明年台灣燈會其中的一個創意，還會逐步測試。

2022台灣燈會將在高雄舉行，高雄市府今晚在愛河灣區試燈，熱氣球映著璀璨燈光升起，也象徵高雄「發光、想飛」的期待。圖／高雄市府提供
2022台灣燈會將在高雄舉行，高雄市府今晚在愛河灣區試燈，熱氣球映著璀璨燈光升起，也象徵高雄「發光、想飛」的期待。圖／高雄市府提供
2022台灣燈會將在高雄舉行，高雄市府今晚在愛河灣區試燈，熱氣球映著璀璨燈光升起，也象徵高雄「發光、想飛」的期待。圖／高雄市府提供
2022台灣燈會將在高雄舉行，高雄市府今晚在愛河灣區試燈，熱氣球映著璀璨燈光升起，也象徵高雄「發光、想飛」的期待。圖／高雄市府提供

台灣燈會 愛河 衛武營

延伸閱讀

因應水荒 陳其邁指高雄以「最壞的劇本」在做打算

愛河灣、3號船渠招商 史哲：水陸域聯合開發

「聽見歌 再唱」首映 布農族小演員展現高雄「原力」

林園鳳芸宮媽祖海上巡香 首次駐駕高雄港為眾生祈福

相關新聞

「綠的抗菌洗手乳」生菌超標？廠商下架銷毀、加強送驗

市售的「綠的GREEN抗菌洗手乳」被民眾送驗後，發現生菌數超標，而桃園市衛生局接獲台中市食品安全處公文，依照「化粧品衛生...

被爆店內裝監視器回傳大陸 海底撈發聲明回應了

中國火鍋品牌「海底撈」近期被海外媒體報導，溫哥華分店裝監視器的影像也會回傳中國大陸，台灣海底撈今天聲明說，店內影像不會在...

台東大雨特報！對流雲系發展旺盛 易有短時強降雨

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台東地區有局部大雨發生的機率。

牛結節疹疫苗昨抵台 蘇貞昌：全台牛隻很快打完就安全

昨天多個環團向總統表達訴求。行政院長蘇貞昌今天說，政府謙卑聆聽各界寶貴意見，他已交代各部會積極研擬如何讓台灣可以永續環保...

西半部擴散力弱！中部雲嘉南高屏空品24日亮橘燈

環保署說，受環境風場轉為東北風，中南部擴散條件稍差的影響，根據今天下午3時監測結果預測，高屏空品區為對敏感族群不健康的橘...

消費爭議去年暴增1.7萬件 運輸類躍升申訴榜首

行政院消保處今公布2020年全台地方政府受理消費爭議案件數據，總共受理7萬2245件，比2019年大增1萬7344件，前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。