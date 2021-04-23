「綠的抗菌洗手乳」生菌超標？廠商下架銷毀、加強送驗

市售的「綠的GREEN抗菌洗手乳」被民眾送驗後，發現生菌數超標，而桃園市衛生局接獲台中市食品安全處公文，依照「化粧品衛生安全管理法」第6條第3項之規定裁罰4萬元，而負責生產「綠的GREEN抗菌洗手乳」的中化生醫科技公司，發表聲明，強調在今年一月接獲主管機關通知部分有生菌數過高的情形後，馬上下架銷毀完畢，並加強相關產品檢驗，聲明強調「現在市面上所有「綠的」相關產品，均安全無虞。」

中化生醫科技指出，為維護消費者權益，已經針對原有製造程序加強管理，包括針對瓶器有多項檢驗項目，並以兩道清洗程序，包括高壓氣洗、75%酒精洗瓶，確保消毒清潔，其他產品也有多項嚴謹檢驗把瓜，括原物料進場檢驗、水質抽驗、導電度檢驗、進行配製內料、半成品檢驗、產品首部前確認檢驗、填充抽樣檢驗、生產自主檢查、成品出貨抽驗，以及最後的第三公正機構檢驗，確保消費者可安心使用。

中化生醫科技並將產品逐批送第三公正機構檢驗，目前結果均合格，所有產品皆依照「化粧品優良製造準則」及「國際標準組織化粧品優良製造規範」，已完成ISO-22716認證，也在2020年11月30日，獲頒衛福部化粧品GMP輔導活動之積極配合廠商。

而若是消費者需要退換貨，也可撥打客服專線0800-009-996。