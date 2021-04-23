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追荷花四十餘年 吳景騰攝影展4月24日台北展出

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
追拍荷花四十多年的攝影家吳景騰《四季如荷~~吳景騰追荷攝影展》，4月24日將在台北展出。圖／吳景騰提供
追拍荷花四十多年的攝影家吳景騰《四季如荷~~吳景騰追荷攝影展》，4月24日將在台北展出。圖／吳景騰提供

追拍荷花四十多年的攝影家吳景騰《四季如荷~~吳景騰追荷攝影展》，4月24日將在台北展出，吳景騰熱愛拍攝荷花，1983年先後吳景騰在台灣台中、台北、高雄，舉辦「荷花攝影巡迴展」，他說，嘗試拍荷花，初期先拍50張不同姿態的荷花，再增加到100張、200張。

1983年先後吳景騰在台灣台中、台北、高雄，舉辦「荷花攝影巡迴展」，攝影大師郎靜山特別前往台中為我剪綵開幕。郎老鼓勵他將荷花拍得很有生命力，要繼續拍下去。1987年，他進入報業工作，專注於新聞攝影，也獲得不少新聞攝影獎。在這期間，他有空也會去拍荷花，他說，只是當時拍攝的是彩色負片，這些底片經過一段時間，開始褪色，直到數碼相機比較成熟後，加上自己從報社退休，更積極追尋荷花，拍攝過程中，發現自己的照片缺少在寒冬中荷韻的畫面。

吳景騰表示，學習攝影期間，黑白攝影、紀實攝影、運動攝影、風景攝影、生態攝影、人像攝影等各類題材我都嘗試拍攝。我想如果東拍一張、西拍一張，無法顯現自己拍攝風格，於是選擇離家最近的台北植物園荷花池，嘗試拍荷花，初期先拍50張不同姿態的荷花，再增加到100張、200張，希望經由構圖、光線、呈現不一樣的主題。

此次《四季如荷~~吳景騰追荷攝影展》台北場展出時間為4月24日至4月29日，將於台北市國軍文藝活動中心展出，另外攝影講座將於4月25日下午14時30分開始。

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