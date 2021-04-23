義大利智庫刊台學者專文 深度介紹台灣數位防疫

義大利重要智庫「國際政治研究所」（ISPI）官網近日刊登台灣學者專文，深度介紹台灣如何透過數位工具與創新，成功對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。

文章由台北醫學大學醫療暨生物科技法律研究所助理教授李崇菱撰寫。

文章指出，從2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情後，台灣政府引入各種創新數位工具管控疫情，包括以即時通訊軟體發布準確的健康資訊，監測居家隔離者，追蹤入境旅客旅行史，做好國際邊境管制，並應用數位科技監測接種疫苗後的潛在不良反應。

文章指出，數位工具可減少人員接觸及管理成本，在管控疫情大流行必須與時間賽跑的情況下，數位科技有效強化了傳統的公共衛生方法。

文章指出，台灣另一成功因素是「活躍的公民社會參與」。數位工具受到社會普遍認可，在疫情大流行前，台灣公民社會已積極參與「開放政府」運動，使政府透過公開數據對政策負責，加強公眾對數位工具的普遍了解，這為台灣數位防疫帶來明顯加分效果。

文章指出，台灣政府藉由各種社群媒體與公眾互動，建立信任與合作；並結合「行為經濟學」理念，力圖「以幽默闢謠」，消除與疫情相關的錯誤訊息。例如為勸阻民眾囤積衛生紙，行政院長蘇貞昌在社群媒體上直言「我們只有一個屁股」，有點尷尬卻具說服力的澄清方式廣受民眾歡迎。

文章指出，政府透過各種數位平台覆蓋不同領域年齡層，例如LINE是台灣最受歡迎的即時通訊軟體，擁有2100萬用戶，其中24%用戶50歲以上，令人驚訝的是，該年齡段在舉報錯誤訊息及尋求澄清方面最活躍。

數位科技是否會侵害個人隱私？文章指出，台灣與其他國家一樣，公權力在數位領域擴張，引起了安全性、隱私、道德問題等討論。不過台灣堅信自由民主國家對抗疫情的成功取決於信任、透明度及責任感，數位解決方案的吸引力不能矮化民主原則。

文章介紹，台灣政府最近與一家民間科技公司合作推出Taiwan V-Watch，這是一種疫苗接種後的健康回報系統，透過LINE app推播提醒，接種疫苗民眾能夠以手機回報健康情況及獲得相關衛教資訊，也提醒接種者第二劑疫苗施打日期。