百貨首家！環球購物中心提升防疫等級 裝設空氣除菌系統

環球購物中心Global Mall新北中和邁入更高規格的防疫計畫，攜手台塑集團NKFG福機裝推動科技防疫，也是首家百貨導入「UVC LED空氣除菌系統」，為消費者及員工打造更安心的商場空間，進而提升公共環境的品質。

儘管台灣防疫有成，但在全球疫情尚未趨緩的狀況下，環球購物中心攜手台塑集團旗下的福機裝公司啟動科技抗疫，以UVC LED空氣除菌系統來抑制環境中細菌的滋生、淨化館內空氣，台塑集團行政中心常務委員王文潮表示，「在去年由日本宮崎大學實驗證明，透過NKFG福機裝的紫外線晶片（UVC LED）可有效抑制COVID-19的傳染力達99.9%以上。」環球購物中心Global Mall董事長馬志綱則說明，「防疫及注重健康已成為全民生活的新常態，而今更進一步推動科技抗疫，希望讓顧客及員工都能享有更健康的環境，也藉此拋磚引玉，推廣到更多大型商場空間和公共環境。」