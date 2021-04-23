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牛結節疹疫苗到位！高市兵分十路全面施打

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
農委會疫苗到位，高雄市農業局動保處今午2點起兵分10路到63場養牛場，為牛隻施打牛結節疹疫苗。記者王昭月／翻攝
農委會疫苗到位，高雄市農業局動保處今午2點起兵分10路到63場養牛場，為牛隻施打牛結節疹疫苗。記者王昭月／翻攝

新北市上周發生台灣本島首例牛結節疹確診病例，全台警戒，農委會提供的疫苗今天到位，高雄市農業局即成立疫苗注射隊兵分十路，到全市63處養牛場施打，預計3天內接種完畢，今天可望施打3千頭。農業局動保處也表示，牛結節疹會使牛隻失去經濟價值，但非人畜共通，不會感染人，也不會影響乳品和肉品食安，請民眾放心。

高市疫苗注射隊由公務獸醫師、高雄縣市獸醫師公會及福爾摩沙獸醫學會所屬獸醫師組成，今午啟動作業。

高市動保處表示，草食動物醫療是門特別領域，牛節結疹疫苗要迅速全面施打的挑戰非常多，首先得找能在牛場作業的獸醫師，因此這次除了動保處防疫獸醫師、也徵調民間的執業獸醫師，更動用市府有獸醫背景的同仁協助，組成近百人的疫苗注射隊。

由於牛隻頭能頂、腳能踢、尾巴還能甩，除泌乳牛有柵欄可暫時保定施打疫苗，滿場跑的肉牛、小牛和女牛(未成年的乳牛)都是獸醫師們的重大挑戰。這段時間動保處同仁也扮後盾，在辦公室分工打磨針頭、針筒，剪裁梳理毛線做吹箭尾羽趕製吹箭針筒，做足準備，以順利為不受控制的牛隻注射疫苗。

農業局長張清榮表示，高雄有63場養牛場，動保處21已先召開勤前說明會，同仁昨天漏夜北上，趕在今天一早從農委會家畜衛生試驗所領取疫苗南下，執行注射任務。但提醒農戶，牛節結疹是透過蚊子、刺蠅和壁蝨傳播的牛隻疫病，牧場仍要加強場內各項生物安全措施，24小時吊掛捕蚊設備，建立防疫網。

獸醫師 牛結節疹

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