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牛結節疹疫苗昨抵台 蘇貞昌：全台牛隻很快打完就安全

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天上午參加「文化部423世界閱讀日走讀台灣啟動記者會」，會前接受媒體訪問，回答各項社會關注焦點。記者董俞佳／攝影
行政院長蘇貞昌今天上午參加「文化部423世界閱讀日走讀台灣啟動記者會」，會前接受媒體訪問，回答各項社會關注焦點。記者董俞佳／攝影

昨天多個環團向總統表達訴求。行政院長蘇貞昌今天說，政府謙卑聆聽各界寶貴意見，他已交代各部會積極研擬如何讓台灣可以永續環保又不缺電的對策，另外，台鐵改革也加緊腳步中。

蘇貞昌也說，牛結節疹疫苗昨晚到台灣，全台牛隻很快就會打完，只要打了，牛就「一輩子安全」。

今天是世界閱讀日。蘇貞昌上午參加「文化部423世界閱讀日走讀台灣啟動記者會」，會前接受媒體訪問，回答各項社會關注焦點。

蘇貞昌說，環保團體提供的意見，他已經交辦所屬部會積極研擬，待結果出爐，將公布。另外，媒體關心台鐵改革。蘇貞昌說，台鐵轉型向面向包括照顧弱勢小站、確保安全、乘客滿意等，這些政府都有責任，現在思考如何活化法規運用，讓台鐵可以經營更好。

至於台灣傳出牛結節疹，蘇貞昌說，向國外購買的疫苗昨晚已經到了，現在彰化以北的牛隻都已經打好，很快地，全國的牛都會打完疫苗，只要打了預防針，牛就「一輩子都安全」。

蘇貞昌 牛結節疹

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