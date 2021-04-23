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消費爭議去年暴增1.7萬件 運輸類躍升申訴榜首

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
郵輪示意圖。美聯社
郵輪示意圖。美聯社

行政院消保處今公布2020年全台地方政府受理消費爭議案件數據，總共受理7萬2245件，比2019年大增1萬7344件，前5名爭議類型分別是「運輸類」、「線上遊戲類」、「健身類」、「電器及周邊商品類」及「服飾、皮件及鞋類」，其中運輸類因疫情關係在去年躍升第1名，並較前年增加2680件。

消保處整理出的前5名消費爭議樣態中，運輸類大多是去年受疫情影響，衍生旅客取消旅遊行程，主要爭議原因為機票、郵輪的退票、改票或解約退費。

消保處舉例，陳小姐向旅行社下訂去年3月23日出發的郵輪旅行，費用為13萬元，但受疫情影響，去年2月5日向旅行社表達更改或取消行程，旅行社則表示無法改期，至於退訂部分，出發前43天退訂須扣旅費全額50%，15天前退訂則扣75%；陳小姐認為於疫情特殊狀況下，旅行社所說明退費比例不合理，因而提起申訴。

對此類運輸類爭議，消保處已召開會議，請交通部加強督導業者，當消費者解約退費時，若確有「必要費用」須扣除，應誠實提供相關單據；並請相關公協會加強宣導從寬處理，此案例經兩造協調後，最終雙方簽訂取消行程同意書，旅行社以6萬元退款和解。

消保處說，近年健身人口大幅增加，「健身類」爭議案件量相對上漲；主要爭議以健身房無預警停業或解約退費等問題居多，例如李小姐在某健身中心購買20堂教練課程，但因擔心疫情期間出入健身房等密閉空間會增加染疫風險，決定申請解約，請求退還未上完的15堂教練課程費用，約2萬元，健身中心表示無法退費，建議消費者可將相關課程展延使用；李小姐無法接受，因此提起申訴、請求退費。

消保處籲請消費者在與健身中心簽署契約前，務必謹慎檢視契約內容，本案例經消保官協商結果，最終健身中心以退還消費者1萬元作結。提醒民眾參加健身中心時可改以月繳方式繳納費用。

此外，消保處也另請教育部體育署配合修正「健身中心與健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」，將因不可抗力或其他不可歸責於雙方當事人之事由終止契約情形，以及是類情形退費方式、手續費、違約金等納入規範。

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