18萬劑牛結節疹疫苗昨晚抵台！ 拚28日全面施打完畢

台灣本島首例牛結節疹病例在本月15日確診，農委會緊急撲殺病牛且就地焚化後掩埋，並成立「牛結節疹中央災害應變中心」啟動疫調機制。農委會今指出，現有庫存的4.5萬劑牛結節疹疫苗已在第一時間投入緊急防疫所用，從南非疫苗銀行採購的18萬劑疫苗，昨晚已經抵台，今早開放各縣市動物防疫機關領取，展開全面施打，力拚28日完成全國牛場注射工作，防止疫情擴散。

牛結節疹中央災害應變中心副指揮官黃金城表示，此次本島出現的牛結節疹病毒核酸，與2019年中國大陸、2020年金門發現的病毒株基因序列相似度達100%，研判可能因貨櫃運送時夾帶攜帶病毒的病媒進入台灣，依據世界動物衛生組織、金門經驗及專家建議，採取疫苗注射是最佳方式。

防檢局說明，18日苗栗以北養牛場已完成1萬6100頭牛隻疫苗注射工作，全國各縣市也已完成1623場養牛場、16萬815頭牛隻的健康訪視，健康狀況均良好。國內原有庫存4.5萬劑的疫苗，在苗栗以北完成注射後，剩餘2萬7440劑，考量地緣及疫情擴散風險，20日撥給台中市4400劑、彰化縣2萬40劑，該兩縣市已啟動轄內牛隻注射工作。

家畜衛生試驗所表示，運載進口疫苗的班機昨晚落地後，比照衛福部COVID-19疫苗輸入模式，在交通部、關務署、防檢局及桃園國際機場公司協助下快速通關，徹夜於冷鏈倉庫拆櫃、清點，並冷鏈運輸至畜衛所整備，今早由彰化以南、東部縣市及澎湖縣動物防疫機關領回，隨即展開施打。

黃金城說，此次疫苗順利抵台，要感謝許多單位的通力合作，包括外交部、交通部及民航局、關務署、桃機公司協助疫苗運補及通關事宜，也感謝環保署、交通部民航局、航港局、桃機公司、港務公司於各港口、航空站進行消毒作業，以控制病媒。如今疫苗到位，將請執業獸醫師、退休獸醫師、獸醫系所師生加入行列，預計28日完成全國牛場疫苗注射工作，確保台灣養牛產業的安全。