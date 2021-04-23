快訊

台南市善化區一男一女在家中遭槍擊 倒臥血泊中身亡

直播/染疫機師足跡公布：有參加台北、桃園清真寺活動

18萬劑牛結節疹疫苗昨晚抵台！ 拚28日全面施打完畢

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣本島首例牛結節疹病例在本月15日確診，農委會從南非疫苗銀行採購的18萬劑疫苗昨晚抵台，今早開放各縣市動物防疫機關領取，力拚28日完成全國牛場注射工作。圖／防檢局提供
台灣本島首例牛結節疹病例在本月15日確診，農委會從南非疫苗銀行採購的18萬劑疫苗昨晚抵台，今早開放各縣市動物防疫機關領取，力拚28日完成全國牛場注射工作。圖／防檢局提供

台灣本島首例牛結節疹病例在本月15日確診，農委會緊急撲殺病牛且就地焚化後掩埋，並成立「牛結節疹中央災害應變中心」啟動疫調機制。農委會今指出，現有庫存的4.5萬劑牛結節疹疫苗已在第一時間投入緊急防疫所用，從南非疫苗銀行採購的18萬劑疫苗，昨晚已經抵台，今早開放各縣市動物防疫機關領取，展開全面施打，力拚28日完成全國牛場注射工作，防止疫情擴散。　

牛結節疹中央災害應變中心副指揮官黃金城表示，此次本島出現的牛結節疹病毒核酸，與2019年中國大陸、2020年金門發現的病毒株基因序列相似度達100%，研判可能因貨櫃運送時夾帶攜帶病毒的病媒進入台灣，依據世界動物衛生組織、金門經驗及專家建議，採取疫苗注射是最佳方式。　

防檢局說明，18日苗栗以北養牛場已完成1萬6100頭牛隻疫苗注射工作，全國各縣市也已完成1623場養牛場、16萬815頭牛隻的健康訪視，健康狀況均良好。國內原有庫存4.5萬劑的疫苗，在苗栗以北完成注射後，剩餘2萬7440劑，考量地緣及疫情擴散風險，20日撥給台中市4400劑、彰化縣2萬40劑，該兩縣市已啟動轄內牛隻注射工作。　

家畜衛生試驗所表示，運載進口疫苗的班機昨晚落地後，比照衛福部COVID-19疫苗輸入模式，在交通部、關務署、防檢局及桃園國際機場公司協助下快速通關，徹夜於冷鏈倉庫拆櫃、清點，並冷鏈運輸至畜衛所整備，今早由彰化以南、東部縣市及澎湖縣動物防疫機關領回，隨即展開施打。　

黃金城說，此次疫苗順利抵台，要感謝許多單位的通力合作，包括外交部、交通部及民航局、關務署、桃機公司協助疫苗運補及通關事宜，也感謝環保署、交通部民航局、航港局、桃機公司、港務公司於各港口、航空站進行消毒作業，以控制病媒。如今疫苗到位，將請執業獸醫師、退休獸醫師、獸醫系所師生加入行列，預計28日完成全國牛場疫苗注射工作，確保台灣養牛產業的安全。

疫苗 牛結節疹

延伸閱讀

牛結節疹疫苗28日打完18萬劑 疫情僅2週完全掌控

深圳391.5萬人已接種疫苗

牛結節疹疫苗抵台 蘇貞昌：一週內全面接種

巴拉圭疫情惡化 邦交恐不保

相關新聞

汛期颱風季將至 內政部盤點全國百處易成孤島地區清淤

內政部今天表示，5月將進入防汛期和颱風季節，為了防範甘霖變成洪害，內政部已偕同地方政府盤點全國191處容易變成孤島地區，...

中南部山區有機會午後陣雨 一張圖看今起4天雨區分布

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，今、明兩天大氣環境依舊偏濕，東半部仍會下雨，中南部山區也有機會再出現午...

期望梅雨解旱象恐怕不樂觀？ 彭啟明：只能靠颱風接近

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天舒力基颱風逐步遠離台灣東方海面，順著西風帶往東前進，未來幾...

周日各地有雨 吳德榮：下周四鋒面過境明顯降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱舒力基在呂宋島...

旅遊泡泡擬補貼 學者：檢疫才是重點

台帛旅遊泡泡銷售情形慘淡，前天的團甚至僅兩人參加，交通部長王國材表示，不排除祭出補貼；不過觀光學者直言，觀光發展基金已見...

超譯《進擊的巨人》：現實中也有「巨人之力」？

艾爾迪亞帝國以巨人之力肆虐世界，發生在一百年以前，曾親身經歷的人，怕是所剩無幾。對照我們的處境，如果從動員戡亂時期終止起算，威權統治結束至今30年，經歷過那個年代的人所在多有，筆者迄今為止的人生，就有將近四分之一是在威權統治下度過的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。