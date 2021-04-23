影／知名洗手乳使用出現刺痛、不適？竟爆生菌數超標
台中市食安處今天說，去年10月接獲民眾反映，某知名生醫科技公司生產的洗手乳，使用後有刺痛、不適的症狀，抽檢發現有3個批號的洗手乳的生菌數超標，依違反「化粧品衛生安全管理法」，移請源頭廠商轄管桃園市衛生局查處。桃園市衛生局已依法裁罰業者4萬元，並命業者回收產品，案內3個批號的違規產品已在今年3月2日回收完畢，並已銷毀，台中市食安處將加強市售洗手乳的品質監測，以維護民眾消費權益及健康安全。
台中市食安處說明，食安處在獲報後，除了將民眾提供的洗手乳檢體送食藥署檢驗外，另立即至藥局、賣場抽查該品牌其批號的洗手乳共5件，檢驗結果在今年1月底出爐，連同民眾提供的檢體在內，共有3個批號的洗手乳的生菌數超標，依違反「化粧品衛生安全管理法」，移請源頭廠商轄管桃園市衛生局查處。
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