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勞動節3天連假國5還是會塞 交通疏導措施一次看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
勞動節連假，預期國道5號仍車多。本報資料照片
勞動節連假，預期國道5號仍車多。本報資料照片

今年勞動節為5月1日（六），適用勞基法民眾於4月30日（五）補假，共計三天連假。交通部高公局研判，周六假期當天交通需求較例假日略增，勞動節補假及假日全日交通量約100到110百萬車公里，考量4月30日有機關與學校通勤需求，以及宜花東地區為熱門旅遊景點，國5南向南港系統-坪林及北向頭城-坪林均可能有長時段車多壅塞情形。

高公局研擬交通疏導措施如下：

一、入口高乘載管制

5月2日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

二、開放路肩

(一)現有開放路肩措施照常實施（ http://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=183&p=1 ）。

(二)4月30日至5月2日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

三、入口匝道儀控

(一)視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格匝道儀控管制。

(二)另針對重點交流道（國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統北向入口）採嚴格匝道儀控管制。

(三)4月30日針對國3雙向往國5及國5南向實施精進式匝道儀控；5月1日及2日針對11個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南向、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北向；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱；國3往國5雙向及國5南向。)

四、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控

勞動節補班日及假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

高公局說，勞動節連假期間，國道交通量受通勤及旅遊旅次影響，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，故發生壅塞在所難免。用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，並妥善規畫行程確認行車路線，出門前先下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，善用替代道路，避開壅塞路段，以利整體行車順暢。

勞動節連假，交通疏導措施一覽。表／高公局提供
勞動節連假，交通疏導措施一覽。表／高公局提供
勞動節連假每天增加開放路肩時段、路段。表／高公局提供
勞動節連假每天增加開放路肩時段、路段。表／高公局提供
勞動節連假每天增加開放路肩時段、路段。表／高公局提供
勞動節連假每天增加開放路肩時段、路段。表／高公局提供

勞動節 高乘載管制 1968

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