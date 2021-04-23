汛期颱風季將至 內政部盤點全國百處易成孤島地區清淤

內政部今天表示，5月將進入防汛期和颱風季節，為了防範甘霖變成洪害，內政部已偕同地方政府盤點全國191處容易變成孤島地區，並展開清淤、抽查抽水站運轉情形，強化防救災整備，同時已協調各大賣場與網路購物平台6月份增設「防颱專區」，讓民眾能準備防災用品。

內政部表示，受到全球氣候變遷影響，台灣降雨越趨極端，常不雨則已，一雨成災，政府以最嚴謹的態度來面對汛期災害，今年地方政府已盤點全國易成孤島地區，分布全國191處，比去年增加6處，相關避難收容所、糧食飲用水及緊急通訊設備、設立災害防救自衛編組等強化防救災整備措施，也都較往年提升。

內政部表示，全國有1萬6206名消防人員待命出勤救災，並有義消、災害防救團體等協勤團體共5萬2962人可支援，另因應更大規模災害發生，消防署持續提升國內特種搜救隊達國際重級搜救隊等級，並充實義消組織人力與裝備器材，新成立機能型義消73隊、共1808人。且於全國各國際航空站規劃國際救援隊來台救災接待中心，於災時協助國際救援隊快速通關投入救災，以把握黃金救援時間。

內政部表示，消防署也持續推動防災士培訓認證及企業防災，今年3月為止，已有6825人取得防災士資格、541家企業簽署防災備忘錄，有效運用社區資源與量能，強化民眾自助、互助能力，以多一分準備少一分災害的信念，結合中央、地方及民間的力量，將災害損失減至最小。

內政部表示，為了協助民眾做好防災準備，內政部已協調各大賣場與網路購物平台6月份增設「防颱專區」，便於民眾準備手電筒、收音機、電池、防寒用品、急救藥品、避難包等防災用品，並建議民眾至少準備3日份食物、飲用水，以應災時停水、停電、交通不便或民生物資不足，準備重點可參考消防署建置的「居家防災食物準備指引」。