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颱風舒力基外圍環流影響 屏東佳樂水浪高2層樓

中央社 / 屏東縣23日電
颱風舒力基外圍環流影響台灣，23日上午屏東滿州鄉佳樂水衝浪區浪高2層樓。中央社／民眾提供
颱風舒力基外圍環流影響台灣，23日上午屏東滿州鄉佳樂水衝浪區浪高2層樓。中央社／民眾提供

颱風舒力基外圍環流影響恆春半島，今天上午屏東滿州鄉佳樂水衝浪區浪高2層樓，墾丁國家公園管理處請遊客從事相關水上活動要注意自身安全。

舒力基外圍環流影響台灣，昨天在墾丁鵝鑾鼻掀起3公尺的巨浪，今天上午，氣象站有設浮標監測的鵝鑾鼻最大浪高1公尺，比昨天稍微減弱，但沒設浮標的東海岸佳樂水卻掀2層樓高的狂浪。

上午，滿州鄉當地義消拍攝到佳樂水衝浪區的狂濤巨浪，義消表示，這種巨浪不適合任何水上活動。

墾丁國家公園管理處副處長許書國表示，目前國家公園內部分沙灘船帆石及漁村公園已插一面示警紅旗，其他沙灘也會視實際狀況隨時調整。

許書國表示，衝浪就是要浪大才能衝，因此，除非中央氣象局發布颱風警報，才管制衝浪，否則，對於衝浪並沒有特別管制，插紅旗示警的海域仍然能夠衝浪，請遊客依現場的旗幟標示從事相關遊憩活動，注意自身安全。

恆春氣象站表示，東海岸的風浪會比較大，受到颱風外圍環流影響，今天下午恆春半島會有40%的降雨機率。

墾丁 颱風

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