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中南部山區有機會午後陣雨 一張圖看今起4天雨區分布

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今、明兩天大氣環境依舊偏濕，東半部仍會下雨，中南部山區也有機會再出現午後陣雨。圖／取自臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
今、明兩天大氣環境依舊偏濕，東半部仍會下雨，中南部山區也有機會再出現午後陣雨。圖／取自臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，今、明兩天大氣環境依舊偏濕，東半部仍會下雨，中南部山區也有機會再出現午後陣雨。

至於民眾最期待的周日、下周一華南雲雨區，「報天氣 - 中央氣象局」表示，雖然環境水氣增加，但大氣發展條件目前看起來並不算太好，北部，東半部，中南部山區都會下雨，不過中南部地區雨量的部分，若要讓水庫好好解渴，似乎還有一段距離。

氣象局說，今、明兩天東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門馬祖為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，東半部地區及午後中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率，明晚起金門、馬祖將轉為短暫雨。

今、明兩天金門、馬祖及中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；颱風影響，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及馬祖易有長浪發生。

氣象局 馬祖 金門

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