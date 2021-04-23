期望梅雨解旱象恐怕不樂觀？ 彭啟明：只能靠颱風接近

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天舒力基颱風逐步遠離台灣東方海面，順著西風帶往東前進，未來幾天也將逐步消散。

台灣昨天東、西兩樣情，他說，東半部受到颱風外圍環流影響，都有顯著降雨，西半部則是受到颱風外圍沉降氣流影響，顯著的偏熱，中午幾乎都到達30度以上，甚至中南部部分測到到33-35度，非常的炎熱。

他說，昨天午後雷陣雨發生在屏東的霧台附近，一下子就超過100毫米，甚至伴隨強烈的閃電雷擊，是今年到目前為止最旺盛的一次，其他區域雖然都有雲系生成，但差一點點，最後還是落不下來。

今天仍和昨天一樣，他說，颱風雖要遠離，但颱風中心離台灣南端仍將近700公里，東半部的風浪有減弱趨勢，但仍顯著，預計今天東半部仍受到外圍雲系，有陣雨發展，西半部靠山區仍有午後雷陣雨發展機會。

他說，這種午後熱對流是屬於小尺度，就在幾公里的範圍內，尤其在靠山區，地形複雜，到底能不能發展起來的變數都很多，目前只能前幾個小時監控下來預測，萬一遇到閃電對流的雷陣雨，務必要能避就避。

不過，彭啟明說，今天的高溫應不會像昨天那麼高，中午高溫各地約30-33度，還是偏炎熱，明天也略緩和一點，脫離颱風的勢力範圍，不過西半部的大氣穩定，仍要留意空氣品質較差，顯著有霧霾等能見度較差的現象，尤其是在白天大氣光化反應顯著。

周日下半天開始到周一，預期有道鋒面系統接近，但彭啟明說，這道鋒面接近台灣時結構不佳，很難有較具規模的降雨，頂多二三十毫米，雖然各地都有些降雨機會，但恐怕都是陣雨的型態。之後轉為偏東北風，北東迎風面偶陣雨，溫度略下滑一點，不像這兩天像是夏天一樣的熱。

彭啟明說，下周二、周三兩天，則是一個空檔，略有些水氣，但天氣系統不明顯，下周四則是有道鋒面接近，有機會有些雨勢，不過依舊是快速移動的鋒面，離能夠解決旱象的降雨仍有很大落差，但這樣的形態改變，預期午後陣雨可能性會稍微增加，就像是無法有全壘打，但仍有機會短打上壘機會，這種雨雖然量不多，但在乾旱時期對於農作物或是水資源調度也是很重要。

展望未來，彭啟明說，4月份降雨嚴重偏少將成為事實，5月份的環境條件轉換，但仍以相較平均值偏少機會較高，6月則是略偏少，很有機會是有梅雨鋒面，但結構或降雨量沒有那麼多，真的只能靠颱風接近，但這只能做機率預估，變動性很大，也提醒要加大省水力道，才能共度難關。