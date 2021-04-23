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周日各地有雨 吳德榮：下周四鋒面過境明顯降雨

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周日各地有雨 吳德榮：下周四鋒面過境明顯降雨

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱舒力基在呂宋島東北東方海面，受西風帶導引偏東北東，移速加快、漸行漸遠。圖／取自氣象局網站
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱舒力基在呂宋島東北東方海面，受西風帶導引偏東北東，移速加快、漸行漸遠。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱舒力基在呂宋島東北東方海面，受西風帶導引偏東北東，移速加快、漸行漸遠；強度持續減弱。4時觀測資料顯示，舒力基激起的長浪雖已略減小，蘭嶼、台東仍有4至5米浪高，但沿岸活動，仍應注意。

今天北部、東半部多雲有局部短暫雨。中南部晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；中南部白天熱、早晚舒適；空氣品質不佳，戶外活動應注意。北部21至29度，中部21至33度，南部21至35度，東部18至31度。

明天西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。周日華南至台灣水氣很多，各地有局部短暫陣雨或雷雨發生的機率。

下周一、周二各地多雲時晴，大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下周三各地雲量略增，大氣更不穩定，午後局部短暫陣雨或雷雨的範圍略擴大、機率提高。

下周四鋒面南下、為各地帶來明顯降雨的機率。他說，由於鋒面已有對流性，降雨會如何分布？又能帶來多少雨量？實已超過模式模擬的極限，需持續觀察。

他說，下周五鋒面遠離、天氣好轉。下周似乎是進入梅雨季的前奏，但才一開始有跡象，可別把期望值拉到紓解旱象這麼高的標準，兩者是有很大差距的。

吳德榮 蘭嶼 氣象局

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