新北台中宣示2050淨零碳排 環團：中央應更積極

蔡總統今天表示，已經開始評估及規畫台灣在2050年達到淨零碳排的可能路徑，環團指出，2050是國際底線，執政黨應更明確承諾甚至入法，就連地方政府都開始宣示2050淨零碳排，中央應該更積極，也不能只是評估「可行性」，而是要反過來思考「如何才能達到2050淨零碳排」。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯說，蔡總統的說法雖然比先前明確，但都不是正式宣示，應該要承諾台灣未來氣候變遷政策將以2050年淨零碳排為目標，以及在溫室氣體減量及管理法修法時將相關目標入法，這才是完整的氣候治理作為，不過現在看起來，行政單位及執政黨考量因素都還很多，但若要肩負台灣願景規畫角色，一定要明確確認方向，目前已經有兩個地方政府新北市、台中市宣示要達到淨零碳排，「中央也應該更積極宣布」。

趙家緯指出，2050年淨零碳排就是「國際底線」，今天不是台灣政府評估可行性看能否達到再去規畫就好，因為全世界都在評估2050年淨零碳排，很多部分都是要跳脫框架才能達到，連國際能源總署先前都曾說很難，後來才翻修過往可行性評估，研究綠電供需應該達到什麼程度才能符合2050年淨零碳排。

趙家緯說，現在已經不是根據技術變化來評估淨零碳排期程的時候，應該要反過來檢視、整體政策邏輯都要重新調整，思考在什麼條件下才可以達到2050年淨零碳排的「底線」，其中可能會面臨很多困難問題，這時候就要評估哪些政策工具可以達到效果，或是能源效率可以如何提升，並推動產業轉型。

蔡總統今天下午在總統府接見環團時，也宣示2050淨零碳排是國際目標也是台灣目標，台灣環境保護聯盟創辦人施信民表示，接下來是如何落實的問題，一定要積極監督，今天各部會在總統府也有提出相關報告，但還有很大改進空間，其中再生能源發展對於生態環境、人民生活及文化方面都可能產生衝擊，應該要盡量降低，並且提高人民接受及參與程度，台灣才可能轉型為無碳能源模式。