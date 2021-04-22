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基隆淡水雙座古城VR重現 淡大邀您穿越北臺四百年時空

聯合新聞網 / 台北訊
《基淡雙城四百年VR展》廣邀各界對北臺灣歷史文化有興趣的朋友共襄盛舉。圖／淡江大學提供
《基淡雙城四百年VR展》廣邀各界對北臺灣歷史文化有興趣的朋友共襄盛舉。圖／淡江大學提供

淡江大學數位人文研究團隊結合大學社會責任USR-Hub計畫，將於2021年5月3日至6月30日在淡江大學海事博物館舉辦《基淡雙城四百年VR展》，並於5月3日(一)上午10點舉行開幕式，廣邀各界對北臺灣歷史文化有興趣的朋友共襄盛舉。

總策展人同時也是《淡水維基館》主持人的林信成教授表示，此次展覽由《淡水維基館》主辦，淡江大學資圖系、海事博物館合辦，特別之處在於透過3D建模技術，於VR展場中重現大航海時期北臺灣發展的歷史場景。主題以西班牙人、荷蘭人在北臺灣留下的兩座古城堡──基隆聖薩爾瓦多城、淡水聖多明哥城（即現今紅毛城）為主。展覽現場透過虛實整合、數位策展的模式，結合VR互動裝置重現歷史場景，讓大眾如臨現場，得以進入古城堡參觀，並遠眺淡水河口與基隆港灣景觀，加上紀錄片播放、實體海報、現場解說等多角度呈現，讓觀眾能進一步了解基淡雙城與北臺灣四百年的歷史發展。

淡江大學校方也表示，期許在這場展覽的過程中，能更強化師生與大眾對歷史文化的認識，達到記憶傳承、知識傳播之效。

為遵守防疫原則及場地空間規劃，欲參加者請先至淡江大學活動報名系統(http://enroll.tku.edu.tw/course.aspx?cid=TABX20210503 ) 填寫資料，出、列席人員請保持1.5公尺社交距離或佩戴口罩，如有發燒、感冒、咳嗽、流鼻水、嗅/味覺異常或其他身體不適之症狀者，謝絕出席。

《基淡雙城四百年VR展》廣邀各界對北臺灣歷史文化有興趣的朋友共襄盛舉。圖／淡江大學提供
《基淡雙城四百年VR展》廣邀各界對北臺灣歷史文化有興趣的朋友共襄盛舉。圖／淡江大學提供

《基淡雙城四百年VR展》廣邀各界對北臺灣歷史文化有興趣的朋友共襄盛舉。圖／淡江大學提供
《基淡雙城四百年VR展》廣邀各界對北臺灣歷史文化有興趣的朋友共襄盛舉。圖／淡江大學提供

淡水河 淡江大學 基隆港 博物館 薩爾瓦多

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